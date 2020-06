Un video per il centenario della RSA Don Gori di Marlia

Altri articoli in Piana

giovedì, 18 giugno 2020, 17:20

Stato di emergenza regionale per il nubifragio che ieri mattina si è abbattuto su Porcari. È questa la richiesta che il sindaco Leonardo Fornaciari ha formalizzato questa mattina alla Regione Toscana, ente competente per la manutenzione e la messa in sicurezza dei fossi di terza categoria

giovedì, 18 giugno 2020, 17:17

Così, una nota del Consorzio 1 Toscana Nord, risponde alle parole, apparse sulla stampa, della consigliera della Regione Toscana Elisa Montemagni e di altri amministratori della Lega Nord

giovedì, 18 giugno 2020, 15:38

Prenderanno il via entro l'estate i lavori per la realizzazione di due corsie ciclabili su Via delle Ville a San Colombano e su Via Nuova a Segromigno in Monte e che collegheranno la chiesa di San Colombano con via Stradone di Camigliano

giovedì, 18 giugno 2020, 15:36

Nasce la collaborazione tra Tau Calcio Altopascio e la Scuola Calcio PCA Hitachi di Pistoia. L'unione delle due realtà, forti entrambe di una bella e lunga tradizione calcistica e di metodi innovativi, ha un obiettivo preciso: dare ai bambini le migliori possibilità di giocare a calcio, imparare le tecniche e...

giovedì, 18 giugno 2020, 13:36

Il consiglio comunale di Capannori ha approvato la delibera per il differimento a settembre del termine di versamento dell’acconto IMU scadente lo scorso 16 giugno

mercoledì, 17 giugno 2020, 18:58

Il Consorzio 1 Toscana Nord in azione, a fronte dei problemi idraulici che, nella giornata di oggi, si sono verificati nella Piana di Lucca, provocati dalle piogge che si sono intensificate nelle aree collinari e montane