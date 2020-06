Piana



"Vivi Capannori": sabato e domenica visita al borgo delle camelie con servizio gratuito di guida ambientale

martedì, 23 giugno 2020, 15:13

Dopo il successo del primo appuntamento al Lago della Gherardesca, che ha fatto registrare il tutto esaurito, con oltre 100 prenotazioni, questo fine settimana torna "Vivi Capannori", l'iniziativa promossa dall'amministrazione Menesini che propone visite di gruppo, con servizio gratuito di guida turistica o ambientale, ad alcuni dei luoghi più significativi del territorio. Sabato 27 alle ore 17 e domenica 28 alle ore 10 è prevista la visita al Borgo delle Camelie con una guida ambientale. I partecipanti potranno scoprire gli scorci più belli e gli angoli più segreti di Pieve e S. Andrea di Compito, conosciuti in tutto il mondo per la Mostra Antiche Camelie della Lucchesia e per il Camellietum che fa parte dei "Giardini di eccellenza". Opzionalmente sabato alle ore 19 e domenica alle 12 ci sarà anche un aperitivo all'agriturismo "Alle Camelie". La prenotazione è obbligatoria chiamando Pietrapana al numero 333/1323726.

"Siamo particolarmente soddisfatti del successo che sta ottenendo l'iniziativa pensata per riscoprire il territorio e valorizzare il turismo di prossimità contribuendo a rilanciare il settore in questa fase della ripartenza – commenta l'assessore al turismo, Lucia Micheli -. Lo scorso fine settimana sono state davvero tante le persone che si sono prenotate per partecipare alla visita al Lago della Gherardesca e al successivo aperitivo al ristorante 'Il Giardinetto'. È la dimostrazione che in questo particolare periodo c'è una forte voglia di trascorrere il tempo libero all'aria aperta, anche vicino casa se ci sono iniziative interessanti. Anche per i prossimi appuntamenti, a partire da quello di questo fine settimana, stiamo avendo dei buoni riscontri, quindi invito chi fosse interessato a prenotare in tempi brevi".

Gli appuntamenti successivi di "Vivi Capannori" sono in programma pr sabato 4 e domenica 5 luglio con la visita a Villa Reale alle ore 10.30 e alle 15. Sarà presente una guida turistica. Il costo di ingresso al parco e alla villa è di 12 euro. Per informazioni e prenotazioni: Turis Lucca tel 348 3828294. Sempre sabato 4 e domenica 5 luglio ci sarà la possibilità di visitare con una guida turistica Villa Torrigiani alle 10.30 o alle 15. L'ingresso al parco e alla villa è di 14 euro. Informazioni e prenotazioni: Guide Lucca tel 339 6328832.

L'ultimo appuntamento è in programma sabato 11 e domenica 12 luglio con la visita a San Gennaro, con sosta a Palazzo Boccella e Palazzo Bove e con una piccola escursione sentieristica. Accompagnerà una guida turistica. L'appuntamento è per le ore 9 o le ore 17. C'è anche la possibilità di utilizzare una joelette, in collaborazione con l'associazione PerSanPietro, Sentieri di Felicità e Aeliante. L'aperitivo si svolgerà alle 11.30 o alle 19.30 al Ristoro della Fattoria Gambaro. Informazioni e prenotazioni: La Giunchiglia tel 348/6019949.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione contattando i numeri indicati. Il costo dell'aperitivo è di 5 euro.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Promozione del Territorio, 0583/428588, promozione.territorio@comune.capannori.lu.it