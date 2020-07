Piana



A Capannori due fine settimana all'insegna dell'artigianato, del vino e delle eccellenze del territorio

sabato, 18 luglio 2020, 13:01

Due fine settimana all'insegna dell'artigianato, del vino e delle eccellenze del territorio. E' “Capannori in piazza”, la nuova iniziativa promossa dall'amministrazione Menesini che si svolgerà in piazza Aldo Moro il 24, 25 e 26 luglio e il 7, 8 e 9 agosto dalle ore 18 alle ore 23. La piazza del Comune, in concomitanza con gli eventi della rassegna “...ma la notte sì!” che si svolgerà nell'area verde sul retro del municipio dal 22 luglio al 30 agosto, si animerà grazie alle associazioni e alle attività del territorio. Sarà presente un mercatino di prodotti artigianali con “Gli artisti di Pandora”, uno stand con le aziende vinicole del territorio promosso dalla “Strada del vino e dell'olio Lucca Montecarlo Versilia” e stand con prodotti locali. Domenica 26 luglio sarà presente anche l'ApeWine, l’enoteca itinerante promossa dall'associazione “Grandi Cru della Costa Toscana” con “Event Service Tuscany presso la quale sarà possibile degustare vini del territorio. Le serate vedranno inoltre la partecipazione del cantastorie Gildo dei Fantardi.



“Con questa iniziativa vogliamo valorizzare le associazioni e le attività del nostro territorio dando loro la possibilità di proporre i loro prodotti in uno spazio grande e bello come piazza Aldo Moro - spiega l'assessore al commercio Serena Frediani -. 'Capannori in piazza' si svolgerà in due fine settimana, uno a luglio ed uno ad agosto, durante i quali i cittadini e, in particolare, il pubblico della rassegna di cinema, musica e teatro che si svolge nell'area verde sul retro del palazzo comunale potranno degustare vini locali, acquistare prodotti artigianali e alimentari tipici del territorio e partecipare ad iniziative promosse dalle associazioni”.