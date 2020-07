Piana



'Al centro della scena': dal 23 luglio al 29 agosto spettacoli teatrali al centro culturale compitese

lunedì, 20 luglio 2020, 20:02

Spettacoli teatrali al Centro Culturale Compitese e al Camelieto di Sant'Andrea di Compito dal 23 luglio al 29 agosto grazie alla rassegna 'Al Centro della scena' promossa dal Comune di Capannori, in collaborazione con il Centro culturale compitese e la F.I.T.A. (federazione italiana teatro amatori) Lucca. In totale 9 spettacoli: cinque pomeriggi al camelieto dedicati al teatro di narrazione per famiglie intitolati 'Racconti nella natura' e quattro serate in programma al centro culturale compitese rivolte ad un pubblico generalista con spettacoli di vario tipo.

"Questa rassegna si inserisce nel ricco cartellone di eventi che questa estate si svolgerà sul territorio di Capannori - spiega l'assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Un'iniziativa culturale che andrà ad animare in particolare la zona del Compitese con proposte teatrali, quelle che si svolgeranno al centro culturale compitese ,adatte a tutti e con alcuni appuntamenti, quelli in programma nello splendido scenario del camelieto, dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie".

"Il programma proposto è composto da 9 appuntamenti: cinque spettacoli dedicati al teatro di narrazione, inseriti nel calendario di 'Lucca Teatro Festival-Che cosa sono le nuvole?" e rivolti ai bambini con contenuti e spunti di riflessione legati alla sensibilizzazione ambientale e allo sviluppo sostenibile traendo ispirazione dalla collocazione al Camelieto e quattro spettacoli che spaziano dalla commedia vernacolare all'incontro di musica e parole al centro culturale compitese- spiega la presidente della F.I.T.A. Lucca , Mariella Cuomo-. Ringrazio il Comune di Capannori e il Centro culturale Compitese per l'opportunità offerta e la fondazione Cassa di Risparmio per la rinnovata fiducia e il sostegno all'attività istituzionale della nostra associazione".







Programma completo della rassegna:

Centro culturale compitese: venerdì 7 agosto ore 21.30 Compagnia La Combriccola in 'Mamma mia, questa tennologia!', commedia comica di Marco Nicolosi in leggero vernacolo lucchese. Regia di Marco Nicolosi; venerdì 14 agosto ore 21.30 la compagnia CircoCinque presenta 'Settantacinque'. La 'Storia' di un anno cruciale per l'talia, il 1975, raccontata dalle voci di cronisti inconsapevoli. Di e con Stefano Pardini, regia di Fabio Belletti; venerdì 21 agosto ore 21.30 Compagnia le Fortunate Eccezioni Teatro in 'Fortunate diversità - Storie di uomini, donne, animali e...panini' di autori vari, regia di Roberto Pecchia; sabato 29 agosto ore 21.30 Compagnia Le Formiche in 'Incontro al sole', liberamente ispirato al romanzo 'L'ultimo giorno di sole' di Giorgio Faletti, regia di Paolo Barsotti.

Camelieto: giovedì 23 luglio ore 18 La Cattiva Compagnia in 'La Gabbianella e il gatto'. Lettura ed interpretazione del capolavoro di Luis Sepulveda.Una storia di amicizia, integrazione e coraggio; giovedì 30 luglio ore 18 Cristiana Traversa in 'Il filo di Ada. Un telaio per narrare'. Un arcolaio per dipanare le storie della memoria e dell'immaginazione; giovedì 6 agosto ore 18.00 Cristiana Traversa in 'Favole etiche, per un futuro migliore'', nuovi stili di vita raccontati ai bambini; giovedì 20 agosto ore 18.00 Compagnia della Croce Verde di Viareggio in 'Un posto magnifico' di Clara Piscopo. Una delicata e poetica metafora della vita; giovedì 27 agosto ore 18.00 La Cattiva Compagnia in 'Le stagioni del Kamishibai', storie di carta raccontate da Giovanni Fedeli per scoprire in modo divertente e creativo la magia delle immagini e la poesia delle parole.

A partire dalle 17.30 al Camelieto sarà possibile fare merenda con i biscotti della Cooperativa di Comunità di Castell'Azzara (Gr).

Gli spettacoli sono ad ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid 19. Per informazioni segreteria Antiche Camelie della Lucchesia- centro culturale compitese tel 0583 977188, info@camelielucchesia.it.;www.camelielucchesia.it.