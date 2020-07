Piana



Al via i lavori per l'estensione della rete dell'acquedotto sulla via Romana

lunedì, 27 luglio 2020, 14:25

Prenderanno il via domani (martedì) i lavori per l'estensione della rete dell'acquedotto sulla Via Romana, nel tratto che va dalla rotonda di Antraccoli alla chiesa di Capannori, lo stesso tratto percorso dalla pista-ciclopedonale della via Francigena già completato per quanto riguarda il primo lotto (da Antraccoli alla Misericordia) e in fase di partenza per quanto riguarda il secondo (dalla Misericordia alla chiesa di Capannori). Molte le famiglie e le attività che potranno così allacciarsi alla rete dell'acqua pubblica in questa parte centrale del territorio comunale usufruendo di un servizio essenziale. L'opera prenderà il via dalla zona della Misericordia di Capannori. L'investimento complessivo, che comprende anche la riasfaltatura della strada, la realizzazione di un impianto di irrigazione e la riqualificazione del centro di Capannori che diventerà un vero 'salotto urbano' con nuovi marciapiedi e nuova illuminazione e spazi verdi e per la socializzazione, è complessivamente di 650 mila euro. L'ultimazione dell'estensione della rete dell'acquedotto è prevista per l'inizio dell'autunno.

"Quella che partirà domani è un'opera importante e molto attesa dai cittadini e dalle attività di questa area centrale di Capannori che permetterà a molte utenze di potersi allacciare alla rete dell'acqua pubblica - afferma l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Un servizio essenziale che stiamo cercando di assicurare, secondo un'attenta programmazione, in quelle zone del territorio che ne sono ancora sprovviste. Ringraziamo Acque per l'importante collaborazione. Una volta terminato l'intervento sarà asfaltata l'intera carreggiata interessata dai lavori".

Con l'estensione della rete idrica entrerà inoltre in funzione un impianto di irrigazione per l'annaffiatura delle piante che si trovano lungo la strada.