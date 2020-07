Campi estivi a Capannori: oltre 1000 ragazzi coinvolti nelle attività

Altri articoli in Piana

lunedì, 13 luglio 2020, 16:16

Crescono gli studi medici pubblici "P. Accorsini" di Spianate, che stanno diventando, sempre più, un punto di riferimento per la frazione più popolosa di Altopascio

lunedì, 13 luglio 2020, 14:54

L'amministrazione Menesini coglie l'importante opportunità prevista dal 'Decreto scuola' (decreto legge 8 aprile 2020, poi convertito in legge) relativo alle misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico, per velocizzare le procedure per la realizzazione di opere ritenute prioritarie nel settore dell'edilizia scolastica

domenica, 12 luglio 2020, 10:41

I capigruppo dell'opposizione in consiglio comunale a Capannori Salvadore Bartolomei (Lega), Matteo Scannerini (Fi), Matteo Petrini (Fdi) e Simone Lunardi (M5s) denunciano l'atteggiamento della maggioranza che evita da tempo di affrontare le problematiche poste all'ordine del giorno dalla minoranza

sabato, 11 luglio 2020, 18:19

Eugenio Baronti, ex assessore all’ambiente del comune di Capannori, esprime alcune considerazioni in merito alla gestione dei rifiuti dopo la decisione sull'impianto di compostaggio

sabato, 11 luglio 2020, 09:37

A partire dal prossimo settembre sarà potenziato l'organico della polizia municipale di Capannori. In seguito al concorso realizzato dall'amministrazione comunale in fase di ultimazione entreranno infatti in servizio 6 nuovi agenti, mentre altri 2 nuovi agenti saranno in servizio a partire dal gennaio 2021

venerdì, 10 luglio 2020, 19:21

Un'occasione per star bene, per fare attività fisica all'aria aperta ma anche per socializzare, conoscere nuove persone e vivere il paese in modo diverso. Una palestra a cielo aperto