Piana



Fiamme in località Ponte ai Pini ad Altopascio

mercoledì, 15 luglio 2020, 09:55

Pomeriggio di fuoco in località Ponte ai Pini ad Altopascio dove è andato a fuoco un annesso agricolo e alcune sterpaglie. Fortuna ha voluto che l'intervento di due automezzi dei vigili del fuoco da Lucca abbia scongiurato l'estendersi delle fiamme ad un boschetto adiacente la zona. Danni contenuti, quindi, se non per il ricovero di attrezzature agricole che è andato distrutto. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Altopascio.