Piana : porcari



Fornaciari: "Sofidel, orgoglio del nostro Paese"

mercoledì, 15 luglio 2020, 20:56

Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari, ha espresso in un post su Facebook la sua soddisfazione e il suo orgoglio per il risultato ottenuto da Sofidel nella classifica dell' edizione 2020 di Italy Reptrak. Il gruppo Sofidel, con sede a Porcari, leader nella produzione di tissue, ha raggiunto infatti l'undicesimo posto assoluto a livello globale e il terzo posto tra le aziende italiane più reputate (dietro a Ferrari e a Ferrero).



Fornaciari ha evidenziato il grande impegno e la costanza da parte della proprietà del gruppo Sofidel nel rilanciare il loro marchio a livello globale promuovendo la sostenibilità ambientale.Il sindaco ha fatto quindi i complimenti da parte sua e di tutta l'amministrazione alla proprietà e a tutti i collaboratori dello straordinario gruppo Sofidel per lo splendido risultato e per il connubio vincente, concentrato nelle figure di Luigi Lazzareschi e Emi Stefani, tra innovazione e tradizione. Fornaciari ha poi concluso il post, ricordando che: "Una realtà imprenditoriale non è grande solo quando fa numeri importanti lo è anche e soprattutto quando vive su un territorio e con quel territorio cresce e collabora.Da queste due famiglie è partita una esperienza di impresa che sta conquistando il mondo. Orgoglio del nostro Paese".