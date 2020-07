Piana



Franco Antonio Salvoni: "La realizzazdi una doppia rotonda alla Madonnina rappresenta un tassello importante per Lunata"

lunedì, 20 luglio 2020, 20:09

"La sostituzione del semaforo alla Madonnina con la creazione di una doppia rotonda così come è stata presentata dall'Amministrazione Comunale di Capannori, rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di riqualificazione urbana del centro del paese di Lunata" sostiene il consigliere di zona Franco Antonio Salvoni.

"I vantaggi sono evidenti ed inconfutabili: fluidità del traffico veicolare, diminuzione dell'inquinamento, tempi di percorrenza ridotti. Inoltre questo intervento potrà garantire una maggior sicurezza per pedoni e ciclisti, che attualmente non hanno corsie adeguate e protette. Potranno anche essere realizzati numerosi parcheggi pubblici (che oggi non esistono) al fine di garantire una sosta regolare e sicura per tutti. Questo tratto di via Pesciatina, che va dalla rotonda del Casalino ad est fino al confine con il comune di Lucca ad ovest, rappresenta un centro commerciale naturale che va protetto e sviluppato – prosegue il consigliere Salvoni .

"La necessità di un intervento di riqualificazione urbana non è più rimandabile. Quindi, non solo la rotonda della Madonnina, ma anche un percorso ciclo pedonale che affianchi la carreggiata automobilistica, lo spostamento dell' accesso dello stabilimento di imballaggi Smurfit Kappa dalla sede attuale alla rotonda del Casalino, la realizzazione di un maggior numero di attraversamenti pedonali e, come detto un numero consistente di parcheggi pubblici. Il corridoio ciclo pedonale è in fase realizzativa. Sono, infatti, in corso i lavori per il collegamento Lammari Capannori, che prevedono, appunto, di realizzare sul lato nord della carreggiata stradale della Pesciatina, dall'ex asilo fino al Casalino, un percorso dedicato appunto a pedoni e biciclette. Certamente, in un secondo tempo, dovrà essere costruito anche il prolungamento della pista ciclo pedonale adiacente alla sede stradale, dall'ex asilo fino alla nuova rotonda della Madonnina. Sarebbe interessante in tale ottica valutare da subito, nell'ambito della definizione del progetto delle rotonda stessa, il possibile innesto, in tale sede, del percorso dedicato a pedoni e ciclisti. Ma, in tempi rapidi, anche il tanto agognato quanto indispensabile spostamento dell'accesso in entrata e uscita dallo scatolificio Smurfit Kappa. Allontanando i mezzi pesanti dalla zona più commerciale si valorizzerebbe il ruolo socio economico di questa parte del paese". - dice ancora Salvoni.

"Poter parcheggiare regolarmente, poter camminare in sicurezza, attraversare con tranquillità la Pesciatina, spostarsi agevolmente con la bicicletta in questo centro che (con oltre un centinaio di esercizi aperti) è di fatto una zona commerciale di primissimo livello, significa dare un impulso ulteriore per il suo sviluppo e la sua sempre maggiore affermazione. Questo è oggi più importante che mai, in considerazione del momento storico che stiamo attraversando. L'Amministrazione Comunale -conclude Salvoni- si sta impegnando a fondo in questo articolato e complesso progetto; il sostegno e l'appoggio dei cittadini non sembra mancare; si tratta di proseguire sulla strada intrapresa con lo scopo di migliorare la sicurezza e la qualità di vita di tutti".