Piana



Gli appuntamenti estivi della Polisportiva Capannori

martedì, 14 luglio 2020, 14:42

Summer camp nel centro di Capannori riservati ai ragazzi che vogliono fare sport e attività fisica in totale sicurezza, oltre a 5 giorni di camp estivo all'Eurocamp di Cesenatico dal 27 luglio al 1° agosto. L'attività della Polisportiva Capannori non si ferma nemmeno durante l'estate riuscendo a garantire tutti gli appuntamenti tradizionali.

Dal 15 giugno lo staff del campo estivo è impegnato ogni giorno presso la scuola elementare di Capannori con cui si rinnova la collaborazione ormai da anni. I numeri sono in crescita costante con una media di 40 bambini al giorno con l'obiettivo di offrire il miglior servizio in piena sicurezza fino alla prima settimana di settembre.

A questo si aggiunge l'ormai tradizionale camp estivo che quest'anno si sposta da Pievepelago a Cesenatico, nelle struttura dell'Eurocamp che permette di rispettare tutti i requisiti sanitari richiesti. Pallacanestro, pallavolo, beach volley, beach soccer, ping pong e parchi acquatici sono solamente alcune delle attività che saranno svolte in quei giorni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo staff direttamente alla pagina Facebook "A.S.D. Polisportiva Capannori" o chiamare il 338 263 1410.