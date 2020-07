Piana : marlia



Incidente sul lavoro alla Toscotec

lunedì, 6 luglio 2020, 16:57

di gabriele muratori

Brutto infortunio sul lavoro questo pomeriggio all'interno della Toscotec, in via del Fanuccio a Marlia. Un operaio ha subìto un forte trauma facciale. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale del 118 alle 15.16.



Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, un operaio è stato colpito da una "braga" (una sorta di cintura) e ha riportato un trauma facciale con interessamento particolare della mandibola.



E' stato condotto da "Pesago 3" all'ospedale di Cisanello aPisa in codice giallo. Sul posto, a Marlia, sono intervenuti l'automedica di Lucca e l'ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano, oltre all'elicottero decollato dal Cinquale.



Sono arrivati, come è consuetudine in questi casi, anche gli operatori del Dipartimento della Prevenzione che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro.