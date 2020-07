Piana



Iniziati i lavori per realizzare la Cittadella dello Sport a Capannori

martedì, 28 luglio 2020, 13:43

di chiara grassini

Perché Cittadella dello Sport? Semplice: sarà un polo multidisciplinare che sorgerà a Capannori tra la piscina e il campo sportivo. Questo è quanto ha affermato il sindaco Luca Menesini nella tarda mattinata proprio davanti ai lavori di riqualificazione dell'area.

"Trasformiamo un campo da calcio completamente rovinato e con una pista di atletica in disuso in un nuovo terreno da calcio" ha spiegato il primo cittadino.

"Attraverso i lavori di oggi iniziamo una rigenerazione urbana di tutta questa parte del comune, soprattutto una messa a disposizio e dei cittadini per il proprio benessere e per la propria salute". Con lui anche l' assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo.

"Sarà un percorso che collegherà i due impianti" ha sottolineato precisando alcuni aspetti. Innanzitutto sarà sempre aperto al pubblico con attrezzature sportive disponibili ai cittadini oltre ad essere " il vero luogo dello sport per tutti".

Proprio stamani è iniziata la demolizione della vecchia tribuna e per realizzare quella nuova (600 posti) occorrerà attendere circa un mese e mezzo.

"I tempidi cantiere dureranno circa un anno, come previsto da calendario" ha precisato Luca Menesini il quale, con una battuta finale ha ribadito che "prima si fa e meglio è".

Vediamo ora più nello specifico i costi e soprattutto cosa prevede la realizzazione della Cittadella dello Sport. La spesa complessiva da parte dell' amministrazione Menesini è di 1 milione e mezzo, di cui 1 milione e 350 mila euro sono stati ottenuti grazie alla vincita di un bando del Cipe.

I restanti 150 mila euro sono a carico diretto del Comune di Capannori. Queste le cifre, questi i dati. Ma entriamo più nello specifico per capire quali attività potranno essere svolte una volta terminati i lavori. Una pista di atletica leggera a 6 corsie (che permetterà di praticare corsa a ostacoli e a staffetta), uno spazio dedicato al lancio del peso, del disco, del martello e del giavellotto. Per non parlare di un' area destinata al salto in alto, con l' asta e in lungo.

In quanto alla parte esterna invece, sarà realizzata una pista per lo skiroll. Questa prima parte sin' ora descritta riguarda il primo lotto dell' opera, mentre il secondo, finanziato dai progetti Più della Regione in merito al bando" Sport e Periferie", vedrà la copertura della tribuna oltre alla costruzione di un percorso pedonale munito di attrezzi per la ginnastica all'aperto che collegherà la piscina e lo stadio.