Piana



La commissione pari opportunità rivernicia la panchina rossa di Ruota

giovedì, 23 luglio 2020, 15:58

Sarà riverniciata la panchina rossa simbolo per dire 'no' al femminicidio installata nel 2018 in piazza del Rio a Ruota su iniziativa del Comune, della Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con il circolo ANSPI Don Aldo Mei di Ruota che nel tempo si è deteriorata. A ridipingere la panchina saranno, sabato 25 luglio, le componenti della Commissione Pari Opportunità che saranno presenti a Ruota a partire dalle ore 10 insieme all'assessore ai diritti Serena Frediani. Nell'occasione la commissione pari opportunità incontrerà gli abitanti della frazione per illustrare le proprie iniziative e in particolare la prossima attivazione del proprio canale Instagram.

“Mantenere alta l'attenzione sulla violenza di genere è estremamente importante – affermano l'assessore ai diritti, Serena Frediani e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alice Pani-. Anche i simboli hanno la loro importanza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della violenza sulle donne. Per questo abbiamo deciso di ritinteggiare la panchina rossa situata a Ruota. Nell'occasione incontreremo anche gli abitanti della frazione per illustrare le attività che la commissione sta portando avanti e in particolare l'attivazione del canale Instagram della commissione per raggiungere ed informare attraverso i social anche le donne più giovani”.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di confronto itinerante con le donne del territorio promosso dalla commissione pari opportunità.