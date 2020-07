Piana



La minoranza di Capannori presenta l'iniziativa "Consiglieri in movimento"

giovedì, 23 luglio 2020, 15:00

di chiara grassini

Meno politica di palazzo, più presenza sul territorio e dialogo con i cittadini: questi sono gli ingredienti giusti per una buona amministrazione. Concetti che sono stati ribaditi nella tarda mattinata dai capigruppo di minoranza del comune di Capannori durante un incontro in cui è stata presentata un' iniziativa promossa dai consiglieri di centrodestra. Di che si tratta? Vediamo nel dettaglio.

"Un impegno sul territorio itinerante da portare nei paesi e nelle frazioni - ha esordito Salvadore Bartolomei, capogruppo Lega -. Nonostante il periodo critico dovuto alla diffusione del Coronavirus e al conseguente lockdown, il percorso era già avviato e proprio in quei mesi di chiusura, il centrodestra si è dato da fare organizzando videoconferenze insieme alle associazioni di categoria legate al commercio. Successivamente ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario monotematico e ha pensato di calendarizzare l'iniziativa intitolata "Consiglieri in movimento".



Gli impegni sul territorio prevedono cinque appuntamenti nel mese di luglio a partire da domani, venerdì 24 luglio dalle ore 9:00. La prima tappa sarà a Segromigno in Monte, seguiranno Segromigno in Piano (27), Marlia (28), Guamo e Coselli (29) e infine Capannori centro (30). Ad ogni incontro le modalità saranno le stesse, ovvero presenza sul territorio, visita alle varie attività e ascolto delle richieste da parte del cittadino con l'aggiunta di un questionario che prevede una serie di domande.

Scorrendo velocemente i quesiti leggiamo otto interrogativi tra i quali due significativi: quale difficoltà hai incontrato durante il lockdown e dopo? Tra gli aiuti governativi cosa hai ricevuto? Il politico leghista ha concluso il suo intervento dicendo che "l'attività dell'amministrazione comunale relativamente al sostegno del commercio è assolutamente insufficiente".



Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia ha ribadito e sottolineato alcuni concetti espressi da Salvadore Bartolomei nel suo intervento precedente prima di soffermarsi sulle proposte a sostegno delle attività (che sono state bocciate dalla maggioranza). Il giovane forzista si è chiesto, attraverso una serie di ragionamenti, il motivo per cui le misure sono insufficienti. Per capire il perchè si è basato su esempi concreti e pratici. "Coloro che hanno diritto a qualsiasi tipo di agevolazione fiscale sulle imposte comunali spesso sono legati al limite di 2 milioni di euro di fatturato che riguarda l'anno 2018" ha commentato. Mentre Scannerini parlava, Bartolomei è intervenuto per la seconda volta per evidenziare che la commissione commercio dal 17 febbraio ad oggi si è riunita pochissimo, ovvero due volte.

La parola è passata a Matteo Petrini, capogruppo di Fratelli D' Italia, il quale si è cosi espresso: "Ci siamo proposti di affrontare la politica in modo diverso, cioè non solo all' interno del consiglio comunale ma anche fuori dal palazzo dove cerchiamo di essere propositivi" ha detto facendo una critica costruttiva nei confronti del sindaco di Capannori. Quale? "Gli abbiamo chiesto un coinvolgimento per poter contribuire e aiutare l'amministrazione a varare misure che potevano essere di aiuto alle famiglie, agli esercizi commerciali e al tema della disabilità. Abbiamo chiesto di costituire tutti insieme una sorta di tavolo di crisi che potesse mettere insieme le maggiori forze politiche del comune".



Ilaria Benigni invece in estrema sintesi ha voluto sottolineare due punti essenziali che hanno ruotato attorno al suo discorso. Primo punto: bando adeguamento Covid-19 (che aveva un tetto massimo di 500 euro) e punto secondo l'iniziativa "Consiglieri in movimento", una campagna di ascolto con lo scopo di sondare il territorio e avere un termometro veritiero di come stanno vivendo il post lockdown gli esercizi commerciali.

Gaetano Spadaro, imprenditore agrituristico e consigliere comunale ha riportato una diretta testimonianza per quanto riguarda la sua azienda proprio per mettere in luce le difficoltà economiche riscontrate in questi mesi. "Non ce l'ho fatta, ho preferito chiudere, questo settore è stato completamente dimenticato" ha commentato, mentre Domenico Caruso ha voluto ricordare che "il consiglio comunale ha perso la dialettica politica e soprattutto il confronto". E qui il dibattito si è acceso, quasi come se la discussione volesse andare avanti per parlare e soprattutto approfondire altri temi politici. E infine è stato il turno di Bruno Zappia, il quale ha incentrato il suo intervento finale su un fatto di cronaca avvenuto lo scorso sabato, cioè un assembramento di 150 persone in un locale evidentemente della zona.