La Polisportiva Volley Capannori ha terminato le sedute di preparazione all'aperto

sabato, 18 luglio 2020, 16:14

Regolamento unico del sistema delle riserve naturali regionali Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla: la proposta di delibera e la proposta di legge sono state illustrate in commissione regionale ambiente e approderanno in consiglio nelle prossime settimane

sabato, 18 luglio 2020, 16:13

Negozi di vicinato come protagonisti di un processo per rendere più solidi i legami della comunità e ridurre la fragilità sociale, diventando presidio attivo del Comune per offrire servizi rivolti a tutta la popolazione con particolare riguardo alle fasce più deboli, come gli anziani, e a chi è più in...

sabato, 18 luglio 2020, 13:01

Due fine settimana all'insegna dell'artigianato, del vino e delle eccellenze del territorio. E' “Capannori in piazza”, la nuova iniziativa promossa dall'amministrazione Menesini che si svolgerà in piazza Aldo Moro il 24, 25 e 26 luglio e il 7, 8 e 9 agosto dalle ore 18 alle ore 23

sabato, 18 luglio 2020, 11:26

Gioco libero, esperienze di socializzazione e laboratori educativi… tutto all’aria aperta: da martedì 21 luglio in tutta sicurezza, riparte la Ludoteca Itinerante a Capannori

venerdì, 17 luglio 2020, 17:53

Sold-out: tutti assegnati i quaranta orti urbani di Altopascio, che sorgono nell'area della Paduletta, nella zona residenziale di via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna, realizzati un anno fa dall'amministrazione D'Ambrosio, grazie anche al contributo della Regione Toscana

venerdì, 17 luglio 2020, 17:41

L'amministrazione comunale di Altopascio, guidata dal primo cittadino Sara D'Ambrosio, replica con una nota stampa al consigliere di minoranza Marchetti