Piana



L'Atletico Capannori affida la panchina a Fabrizio Salvadori

giovedì, 2 luglio 2020, 16:01

L'Atletico Capannori fa sul serio e dopo aver annunciato martedì scorso Andrea Monaci come direttore generale, ufficializza oggi il vero colpo di mercato che sancisce definitivamente l'ambizione di questo nuovo progetto: sarà infatti Fabrizio Salvadori il nuovo allenatore della prossima stagione.



Il tecnico rappresenta un vero lusso per la categoria con ottimi risultati raggiunti sul campo. Dal 2012 al 2015 a Fucecchio ha vinto i playoff di seconda categoria e il campionato e la coppa di prima categoria nell'annata successiva. Nel 2016 ha avut una breve esperienza a Santa Maria a Monte in prima categoria per poi approdare a Porcari dove dal 2016 al 2019, insieme a Monaci, ha riportato la società bianconera dalle ceneri fino alla prima categoria in soli 3 anni. La scorsa stagione invece era a Staffoli in prima categoria prima dello stop per l'emergenza sanitaria.



Dopo aver definito lo staff, la società del presidente Luca Fontana, inizierà a definire i giocatori che faranno parte della rosa per puntare alla promozione in seconda categoria.