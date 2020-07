Lavatrici, frigoriferi, mobili, asciugatrici: identificati e multati in 30 grazie alle telecamere

Altri articoli in Piana

sabato, 4 luglio 2020, 19:04

Un pezzo di storia del paese che se ne va, direzione Roma. Così si può definire Padre Arcangelo Vendrame, 91enne dei Padri Cavanis, da 30 anni a Porcari ma in procinto, per volontà dei superiori, di spostarsi nella Capitale

sabato, 4 luglio 2020, 14:48

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di riqualificazione della rotatoria fra via Pesciatina e via Antonio Rossi a Lunata. Un intervento, che valorizzerà uno degli snodi più trafficati del territorio, che sarà a costo zero per il comune di Capannori

sabato, 4 luglio 2020, 12:30

Sono occorsi cinque giorni di lavori agli uomini del Consorzio Bonifica per liberare il tratto bloccato da materiale abbandonato. Un intervento complicato dall’ammontare dei rifiuti incastrati sotto il ponte: sacchetti, un albero di banano e una carriola

sabato, 4 luglio 2020, 11:41

E' la proposta di Associazione Tèlia, che organizza due pomeriggi (orario 17-19) dedicati ad apprendere l'inglese in modo semplice e divertente in splendidi giardini capannoresi, fra un aperitivo in inglese e una semplice caccia al tesoro sulla storia dei luoghi ospitanti

sabato, 4 luglio 2020, 08:23

Il comitato sagra patronale di San Salvatore informa che quest'anno, a causa dell'emergenza COVID19, non si terrà l'ormai tradizionale festa in piazza che ogni anno, da quindici anni a questa parte, accende la comunità della frazione montecarlese di San Salvatore il primo weekend di agosto

venerdì, 3 luglio 2020, 16:27

Maurizio Marchetti (Consigliere comunale di Insieme per Altopascio) spiega le motivazioni per non aver partecipato alla votazione