Piana



Luna-park, un tuffo negli anni '80, cinema sotto le stelle: Notti magiche ad Altopascio

giovedì, 16 luglio 2020, 16:06

Un tuffo negli anni '80, con musica e allestimenti a tema, negozi e locali aperti, il centro paese chiuso al traffico, il cinema all'aperto in piazza Ospitalieri e una sorpresa, attesa, per i più piccoli. Nuovo fine settimana, nuovo appuntamento con Notti Magiche, le quattro serate a tema, promosse e organizzate dal Centro commerciale naturale e dall'amministrazione comunale nell'ambito della campagna #IoScelgoAltopascio, che ogni venerdì trasformano Altopascio e via Cavour in un giardino sotto le stelle in pieno centro, chiuso al traffico e aperto alla socialità. Domani, venerdì 17, l'appuntamento sarà con gli anni '80: locali e negozi aperti fino a tarda sera, shopping in notturna, vetrine a tema, musica in sottofondo, luminarie in tutto il paese, allestimenti e tante cose buone da fare e da mangiare. Il tutto, ovviamente, in sicurezza, nel massimo rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Le sorprese non finiscono, perché da questo sabato (18 luglio) e fino al 2 agosto nel parcheggio di piazzale Aldo Moro troverà casa un baby Luna-park, con nove attrazioni pensate proprio per i più piccoli. Per coloro, cioè, che più di altri hanno sofferto le restrizioni dei mesi passati, con la sospensione delle attività sportive, l'impossibilità di andare a scuola, la perdita del contatto umano e relazionale con amici, insegnanti, parenti. Diverse e divertenti le giostre previste: il mini-ottovolante, la giostra per bambini, il salto trampolino, lo scivolo taboga, la giostra a seggiolini, il tiro ad aria compressa, il cinesfera, il castello incantato e il mini-tappeto volante. E poi dolci e caramelle per tutti con il banco del chiccaio.

Chi, invece, preferisce unire la passeggiata serale a un bel film sotto le stelle, potrà fermarsi in piazza Ospitalieri, dove, fino al 31 luglio e poi di nuovo dal 1° al 31 agosto, c'è Arena Puccini, il cinema all'aperto. Domani (17 luglio) e sabato 18 la programmazione propone l'ultimo film di Gabriele Muccino "Gli anni più belli", con Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart. Chiude il fine settimana, domenica 19, la struggente pellicola di Francesco Amato, tratta da una storia vera, "18 regali".

Inizio spettacolo, ore 21.30.

Notti Magiche di Altopascio

Venerdì 17 luglio: gli stravaganti anni '80

Venerdì 24 luglio: i mitici anni '90