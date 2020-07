Piana : capannori



Marocchino ci ricasca: arrestato per evasione, accusa un malore e in ospedale ruba medicinali

mercoledì, 1 luglio 2020, 08:33

Ha iniziato la sua carriera criminale in Italia nel gennaio 2012 quando venne arrestato in flagranza mentre cedeva della droga a un minore nei pressi delle scuole Pacinotti di Pescia, ha poi proseguito venendo arrestato in flagranza (più varie denunce a piede libero) per altre cinque volte.



Oggi, mentre si trova recluso nella casa circondariale di Pistoia (a seguito dell’ennesimo arresto per evasione mentre era ai domiciliari per dei furti) i carabinieri della stazione di Pescia lo hanno nuovamente denunciato per un furto che è riuscito a compiere mentre, arrestato per l’evasione dai domiciliari, si trovava temporaneamente in ospedale.



Il novello Lupin, un marocchino 27enne, in regola con il permesso di soggiorno, residente a Capannori ma spesso gravitante nel pesciatino, mentre si trovava ricoverato presso l’ospedale di Pescia per un malore accusato dopo l’arresto, ha infatti asportato da un carrello ospedaliero sei fiale di “Valium” e otto di “Efedrina” oltre ad alcune siringhe. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Pescia, subito allertati dalla direzione ospedaliera, hanno permesso di recuperare parte della refurtiva e di acclarare la responsabilità dell’uomo.