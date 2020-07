Piana



Masini (FI): "Furti al cimitero di Lammari, installare telecamere"

giovedì, 9 luglio 2020, 18:03

"Da tempo denunciamo come Forza Italia, la necessità di telecamere all'interno dei cimiteri. Fra questi c'è anche quello di Lammari, che l'altro giorno è stato teatro dell'ennesimo raid da parte di malviventi che hanno rubato vasi di numerose tombe". Così interviene il coordinatore comunale di Forza Italia a Capannori Anthony Masini sulla questione furti al cimitero di Lammari.

"Ho speso gran parte della mia attività politica nel denunciare i problemi di sicurezza all'interno dei nostri campi santi", dice Masini, "ma ad oggi non sono stato ancora ascoltato". "Il risultato è che i furti continuano e le famiglie vedono costantemente violate le tombe dei propri cari da parte di delinquenti senza scrupoli nè decenza". "E' il momento di dare risposte a queste persone. L'amministrazione inserisca subito nell'agenda delle priorità l'istallazione delle telecamere in questi luoghi". "Ognuno ha il diritto di andare a recare omaggio ai propri cari in sicurezza e senza trovare spiacevoli sorprese".