Nasce Aperò, un nuovo modo di vivere i Giardini di Villa Reale

giovedì, 2 luglio 2020, 15:53

Ad anno esatto dall’inaugurazione del Cafè nasce Aperò, un nuovo modo di vivere i Giardini di Villa Reale di Marlia in orario serale. Due cicli di eventi: "Il Sogno di Elisa": 3 serate a tema musica classica, il 12 luglio, l’1 e il 9 agosto. "La Belle Musique": il giovedì chill di Aperò, si terrà il 9, 16 e 30 luglio, 6 agosto. Testimonianza tangibile dell’evoluzione del gusto nel tempo, il Parco può finalmente tornare alla sua naturale vocazione: ospitare, come tante volte in passato, eventi artistici in uno scenario unico. Villa Reale è in continua evoluzione e vuole sorprendere con un calendario dalle diverse sfaccettature, credendo nei giovani lucchesi che si mettono in gioco per creare eventi in armonia con il complesso, ricchissimo di storia ed eleganza, e allo stesso tempo innovativo e frizzante.



Gli eventi nascono da un’idea di due ragazzi di Lucca, Federico e Raffaello, il primo presidente dell’associazione KAIRÒS e il secondo cofondatore di God Save the Chill srls, entrambi appassionati di musica e molto legati alla storia e alla cultura della zona, conosciutisi ai tempi del liceo e ultimamente riuniti dalla passione per la vela. Aperò presenta due distinte tipologie di evento: “Il Sogno di Elisa” vuole restituire alla Villa la grande musica classica, riportando in una cornice di certo cambiata nella forma, ma non nella sostanza,esperienza musicale che allora rese grande questo "orto musicale". La grande musica del primo 800 francese ed italiano, dunque, torna a suonare nella loro cornice più naturale, in un ciclo di 3 eventi, con artisti e strumenti sempre diversi, ma con un solo intento, restituire alla Villa ed al suo splendido giardino uno dei caratteri che lo rese grande 200 anni fa: il suono della grande musica e dei virtuosi dell'epoca, i suoni che Elisa amò più di tutti, e che resero unico questo spazio senza tempo. ";La Belle Musique" vuole offrire un giovedì sera diverso agli ospiti del Parco, un rifugio fresco e rilassante per concludere con piacere la frenesia quotidiana, a soli pochi minuti da Lucca. I partecipanti potranno sedersi su teli e cuscini per godersi il prato, oppure, solo su prenotazione, accomodarsi al tavolo. I biglietti di ingresso per gli eventi saranno prenotabili e acquistabili online tramite il sito di Villa Reale. Potrete trovare maggiori info anche sulle pagine social di God Save the Chill e Kairòs. Entrambi i cicli puntano sulla qualità e un’esperienza unica. Per poche sere ci sarà la possibilità di sentirsi un re o una regina, vivendo in un unico evento le migliori realtà del territorio. Sarà infatti possibile gustare i vini della Fattoria Sardi Giustiniani, Tenuta del Buonamico, Tenuta di Valgiano e Tenuta Lenzini, abbinati a proposte gastronomiche a cura di Gli Orti di via Elisa, garanzia di tradizione e qualità e Mixi Gastropub, una nuova realtà dinamica e innovativa. Il Café, in pieno stile Liberty, frutto del restauro del padiglione giochi di inizio Novecento, per l’occasione illuminato da Martinelli Luce, sarà al centro di una proposta di cibo, bevande e musica di livello, garantita anche dal patrocinio del comune di Capannori.



Nel rispetto della sicurezza e del distanziamento, proponendo una convivialità "in igiene e sicurezza", alla ricerca di una socialità fuori casa veramente speciale. Ciliegina sulla torta la collaborazione con la Maison Mumm con il suo champagne di punta, il nuovo Cordon Rouge. Il nome di questa cuvée riprende il celebre nastro rosso della Legione d’onore francese, l’onorificenza più alta insignita per meriti civili, che adorna tutte le bottiglie Mumm dal 1876. Istituita da Napoleone, proprio nel periodo in cui sua sorella Elisa sceglieva la Villa Reale di Marlia come sua residenza ufficiale. La sua nomea di champagne dei sovrani fu accresciuta dal fatto che le famiglie reali d’Europa, fra cui Austria-Ungheria, Belgio, Paesi Bassi, Prussia, Danimarca, Svezia e Norvegia, vennero accattivate dallo stile della Maison Mumm. Nominata fornitore ufficiale della casa reale britannica nel 1904, rimane ancora oggi la preferita della regina Elisabetta II.