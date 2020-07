Piana



Piano strutturale intercomunale, punto di ascolto al mercato di Porcari

venerdì, 17 luglio 2020, 13:10

Domani (18 luglio) fa tappa a Porcari il punto di ascolto itinerante per raccogliere le idee e le proposte dei cittadini sullo sviluppo urbanistico del territorio della Piana. È in corso di redazione, infatti, il nuovo piano strutturale intercomunale, strumento strategico portato avanti insieme ad Altopascio, Capannori e Villa Basilica.



Dalle 9 a mezzogiorno, in piazza degli Alpini, durante il mercato del sabato, sarà presente una postazione con alcuni tecnici dell’ufficio che sta lavorando al piano e i facilitatori di Sociolab, incaricati di curare il processo di partecipazione. Dopo i focus group dello scorso febbraio, interrotti dal lockdown, riprende così ‘Ascolta la Piana!’, fase di coinvolgimento degli abitanti per identificare le migliori azioni di sviluppo sostenibile del territorio da qui a 20 anni.



Alle sfide consuete della pianificazione si sommano oggi quelle legate al Covid-19, che ha imposto un’accelerazione al tema della cura dell’ambiente e della qualità dell’aria. Al centro del dibattito attuale la questione della sicurezza e della vivibilità, garantita soprattutto da spazi aperti e piazze pubbliche.



“Abbiamo l’occasione di mappare le necessità dei cittadini e, dove possibile, di intervenire sulle carte e sulle norme – ha detto il sindaco, Leonardo Fornaciari – per permettere azioni che possano migliorare i luoghi che viviamo. Tra le priorità, emerse già con gli incontri pre-lockdown, c’è il consolidamento delle realtà industriali che danno identità al territorio della Piana, senza tuttavia rinunciare alla bellezza offerta dalla storia e dalla natura. Un equilibrio perfetto da incentivare anche fluidificando il traffico e migliorando le connessioni tra frazioni. Perché lavoro, vita sociale e sicurezza possano convivere con crescente fiducia”.



Per ulteriori informazioni sul percorso di partecipazione si può visitare il sito www.progettiamolapiana.it, inviare un’email a info@progettiamolapiana.it o alla garante dell’informazione e della partecipazione, Simona Bottiglioni, s.bottiglioni@comune.capannori.lu.it