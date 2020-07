Piana : altopascio



Quattro feriti dopo un frontale: bimbo soccorso con Pegaso

mercoledì, 15 luglio 2020, 17:43

Uno scontro frontale tra due automobili è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi verso le ore 14.30 sulla via Romana ad Altopascio. Un impatto violento che ha visto coinvolte tutte le persone sulle due vetture, tra cui alcuni bambini, cui uno di essi, il più grave, è stato trasportato in ospedale con l'elicottero Pegaso del 118. Intervenute sul posto tre ambulanze per soccorrere i feriti in ambedue le auto, guidate entrambe da madri con bambini a bordo. Di una delle due auto, madre ed un'altra passeggera più uno dei bambini sono stati trasportati all'ospedale San Luca di Lucca, mentre l'altro figlio al Meyer di Firenze con l'eliambulanza. Sul posto la polizia municipale di Altopascio per far defluire il traffico e per ricostruire le dinamiche dello scontro.



Notizia in aggiornamento