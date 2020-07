Piana



Riapre e si potenzia il bando a favore di piccole attività e micro imprese colpite dall'emergenza Covid

sabato, 25 luglio 2020, 09:52

Prosegue il sostegno dell'amministrazione Menesini a favore di piccole attività e micro imprese del territorio colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Nei prossimi giorni riaprirà e sarà potenziato il bando pubblicato per la 'Fase 2' dell'emergenza che prevedeva contributi per le spese sostenute dalle piccole attività e dalle micro-imprese del territorio per adeguarsi alle misure sulla sicurezza anti Covid 19 e per iniziative di innovazione. La nuova misura che mette a disposizione 200 mila euro, amplia la platea dei beneficiari essendo rivolta a tutte le micro imprese che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno precedente. Inoltre, oltre che per le spese sostenute per la sicurezza (acquisto di prodotti per la sanificazione, plexiglass, gel igienizzanti per le mani, mascherine) sono previsti contributi anche per le spese sostenute per la promozione delle attività. Tra i beneficiari ci sono anche i circoli e le associazioni sportive. I contributi sono previsti fino al 70%, per un massimo di 500 euro, delle spese sostenute.

Il nuovo bando inoltre prevede un plafond di 25 mila euro destinato ai Centri Commerciali Naturali del territorio, Capannori, Marlia, Segromigno in Monte, Segromigno in Piano, Guamo e Coselli, e alle aggregazioni di attività, per la promozione di iniziative di animazione delle frazioni e di promozione dei prodotti locali.



“Con questa nuova misura vogliamo continuare ad essere vicini e a sostenere concretamente le numerose micro imprese del nostro territorio anche in questa momento in cui è cessata la fase acuta dell'emergenza, così come abbiamo fatto durante il lockdown e nella 'fase 2' – spiega l'assessore al commercio, Serena Frediani- Dopo gli aiuti per consentire la riapertura delle attività con la previsione di contributi desinati soprattutto alle spese per la sicurezza, adesso infatti c'è bisogno di dare un'ulteriore spinta alla ripartenza per la quale è importante anche la promozione delle attività sotto varie forme. Inoltre vista l'importanza che i centri commerciali naturali rivestono per la nostra comunità abbiamo deciso di stanziare per questi un budget 'ad hoc' per agevolarli nell'organizzazione di eventi di animazione dei paesi e di promozione dei tanti prodotti locali. Riteniamo questa un'opportunità importante per il tessuto commerciale di Capannori che auspico venga colta da numerose attività”.

I contributi previsti dal nuovo bando, che non ha un termine di scadenza ma rimarrà aperto fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sono cumulabili con i contributi provenienti da altri enti, ma non con quelli già erogati dal Comune nello stesso ambito.