Piana



Rinnovata la Rsu della A.Celli Nonwovens di Porcari

venerdì, 24 luglio 2020, 10:18

Giovedi 23 luglio si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu della A.Celli Nonwovens di Porcari. La Fiom Cgil si è confermata l'organizzazione sindacale più rappresentativa.

"L'azienda - commenta il segretario generale della Fiom Cgil Mauro Rossi -, una delle principali nel settore delle macchine per la carta (ed in particolare per il tessuto non tessuto), conta 122 dipendenti e da anni vede crescere i propri fatturati, anche in questo periodo di difficoltà più o meno generalizzata. Dei 122 dipendenti aventi diritto di voto, in 84 (il 69 %) hanno partecipato alla elezione della propria Rappresentanza Sindacale Unitaria".

"La lista Fiom Cgil - prosegue - ha avuto un consenso pari al 87% dei votanti ed ha eletto tutti e tre i delegati. La lista Uilm ha ricevuto il 13% dei voti. I tre delegati eletti per la nostra lista sono Stefano De Nigris (per gli impiegati) e Giuliano Fanucchi e Fabio Fazzi (per gli operai: per entrambi si tratta di una conferma). I meriti vanno sicuramente alla Rsu uscente per il buon lavoro portato avanti in questi anni, che si è tradotto in risultati concreti ed importanti a favore di tutte le lavoratrici e i lavoratori della Celli Nonwovens che anche in questa occasione hanno voluto riconfermare la loro fiducia alla nostra lista".

"Un ringraziamento particolare - conclude - a Giovanni Pippi, storico delegato e figura di spicco all'interno dell'Azienda, che proprio in questi giorni raggiunge i requisiti pensionistici".