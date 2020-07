Piana



Si rinnova lo staff del Lucca Academy Tau

venerdì, 17 luglio 2020, 14:32

Ancora novità per il Tau Calcio. Al Lucca Academy Tau, il progetto sviluppato tra gli amaranto e l'Aquila Sant'Anna, arriva Elia Chianese, già capitano della prima squadra altopascese che militerà anche quest'anno nel campionato di Eccellenza.

Chianese, che continuerà ad indossare la fascia di capitano anche per la stagione 2020-2021, sarà a Lucca in qualità di responsabile tecnico del progetto: una figura di raccordo tra i due poli che garantirà la comunicazione continua tra le due società nell'ottica di consentire gli scambi e la crescita dei giovani calciatori.

«Per noi - commenta il direttore sportivo Augusto Rotolo - è una soddisfazione poter collaborare con il Tau Calcio Altopascio. Un'alleanza che va tutta a vantaggio dei bambini, che possono avvicinarsi al mondo del calcio in un ambiente professionale, con la possibilità, un domani, di proseguire il percorso nel Centro di formazione Inter di Altopascio. La vicinanza con il Tau, infatti, parte dalla base, dagli istruttori che periodicamente seguono i corsi di formazione organizzati dalla società in collaborazione con l'Inter durante i quali apprendono tecniche e metodologie di approccio al gioco all'avanguardia. È un percorso di crescita e in crescita, che sta mettendo in cantiere progetti importanti anche per quanto riguarda le strutture del campo».

Il Lucca Academy Tau, che ha sede al campo dell'Aquila Sant'Anna in via del Tiro a segno e che ha già all'attivo circa 60 iscritti per la prossima stagione, conferma nel ruolo di direttore sportivo Augusto Rotolo, affiancato da Tommaso Marcinnò, responsabile dei Pulcini e dei Primi Calci. Ecco, quindi, lo staff al completo: Tommaso Marcinnò e Stefano Masoni si occuperanno dei 2011 mentre Lorenzo Peck e Valdo Kola alleneranno i 2012. I 2013, invece, saranno accompagnati da Alessandro Bellavista e Daniele Volgano. Gli istruttori dei più piccoli, 2014 e 2015, infine, saranno Alessandro Bellavista e Lorenzo Scatena. Il responsabile dell'attività motoria è Alessio Agostini e il preparatore dei portieri degli anni 2011 e 2012 è Giuseppe Di Masi.

Le iscrizioni per la stagione 2020-2021 sono aperte. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente al campo (via del Tiro a segno) o contattare Massimo Bianchini, 338.9326011, o Tommaso Marcinnò, 347.1428236.