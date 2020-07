Tau Eccellenza: ufficializzati due nuovi acquisti, gli ex Cuoiopelli Mancini e Niccolai

Altri articoli in Piana

martedì, 7 luglio 2020, 15:10

Storico accordo tra il Comune di Capannori e il Comune di Livorno a favore dell’ambiente e per la progressiva riduzione delle tariffe ai cittadini

martedì, 7 luglio 2020, 14:47

Il progetto 'Conserve: alimentare comunità recuperando risorse' sarà finanziato con 40 mila euro dalla Regione Toscana essendo entrato a far parte delle ''Cooperative di Comunità' che hanno tra i loro obiettivi la creazione di sviluppo grazie a microeconomie

lunedì, 6 luglio 2020, 16:57

Brutto infortunio sul lavoro questo pomeriggio all'interno della Toscotec, in via del Fanuccio a Marlia. Un operaio ha subìto un forte trauma facciale

lunedì, 6 luglio 2020, 16:51

Riparte a pieno regime, e in sicurezza, la Biblioteca comunale "A. Carrara" di Altopascio. Per utilizzare le postazioni di studio individuale o con il pc è necessario prenotarsi, così da evitare la presenza di troppe persone in contemporanea negli spazi della biblioteca

lunedì, 6 luglio 2020, 16:34

Francesconi: “Una delle misure più importanti nel campo delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione”

lunedì, 6 luglio 2020, 16:31

Diventano sei gli occhi elettronici situati nelle principali arterie del territorio. L'assessore Micheli: "Risulterà molto utile per monitorare l'attraversamento del nostro comune e intercettare potenziali casi di pericolo e criticità"