Piana



Tirocini al comune di Altopascio

venerdì, 24 luglio 2020, 16:43

C'è tempo fino al 31 luglio per inviare la propria candidatura per partecipare ai tirocini non curriculari attivati dal Comune di Altopascio. Due i bandi aperti dall'amministrazione che si rivolgono uno ai diplomati e l'altro ai laureati (triennale o titolo di laurea superiore) in materie umanistiche, giuridiche e economiche. Per entrambi i bandi è necessario essere disoccupati, residenti e/o domiciliati in Toscana e avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. I tirocini dureranno 6 mesi, per un totale di 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni. È prevista una retribuzione lorda di 500 euro mensili. I tirocinanti avranno la possibilità di apprendere il funzionamento della macchina comunale, partecipando alle attività dell'amministrazione e osservando dall'interno gli aspetti decisionali e operativi.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di domanda scaricabile dal sito del Comune di Altopascio (bando uno: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/selezione-per-la-formazione-di-una-graduatoria-finalizzata-allattivazione-di-tirocini-non-curriculari-per-giovani-diplomati-presso-scuole-secondarie-di-secondo-grado/; bando due: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/selezione-per-la-formazione-di-una-graduatoria-finalizzata-allattivazione-di-tirocini-non-curriculari-presso-il-comune-di-altopascio-2/) al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae e una breve relazione con la quale il candidato si presenta e racconta le sue esperienze professionali e di studio.

Sempre sull'avviso, inoltre, sono riportate anche le modalità per presentare le domande, che devono essere consegnate o inviate al Comune di Altopascio entro le 12.30 di venerdì 31 luglio.