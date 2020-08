Piana



13 immigrati positivi al Covid-19, le opposizioni chiedono a Menesini di riferire in consiglio comunale

giovedì, 20 agosto 2020, 18:14

I gruppi consiliari di Capannori di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia chiedono al sindaco delucidazioni su quanto avvenuto alla casa di accoglienza di via Antonio Rossi a Lunata. Intervento anche di Ilaria Quilici:



13 richiedenti asilo positivi al coronavirus: il sindaco riferisca in consiglio comunale. I 13 nuovi casi positivi all'interno del comune di Capannori destano preoccupazione, soprattutto per il fatto che i contagiati, ospiti di una struttura, hanno scoperto di esserlo per puro caso. Questo piccolo cluster, inoltre, è inserito in una comunità ben più ampia che oggi chiede risposte e rassicurazioni. Per questo, chiediamo al sindaco di riferire sull'accaduto e di mettere al corrente la comunità capannorese circa i controlli sanitari previsti nelle strutture di accoglienza.

Ilaria Quilici:

Scrivo la presente in qualita' di privata cittadina alla luce della notizia di stampa riguardante la scoperta della presenza a Capannori di 13 richiedenti asilo con positività al coronavirus, come comunicato stamani dal sindaco Menesini.

Alle luce delle scarne e sommarie informazioni in merito alla vicenda, se vero e' che queste persone sono già da mesi sul territorio comunale, viene da chiedersi come mai il sindaco non abbia provveduto per tempo, in qualità di massima autorità sanitaria responsabile a far effettuare I controlli sulla salute di queste persone, evitando quindi che si sviluppasse un focolaio?

Il rischio di propagazione del virus coinvolge pure gli asintomatici.

Ma se costoro sono presenti da mesi a Capannori, con quante persone e a quale titolo, sono venute in contatto?

Il signor sindaco Menesini è in grado di rassicurarci garantendo che conosce tutti i contatti avuti da queste persone e garantendoci che "i contattati" sono già a fare I necessari tamponi?

Inoltre il signor sindaco Menesini è in grado di assicurarci che queste persone sono tutte sottoposte ad una doverosa quarantena adeguatamente sorvegliate perché non vadano in giro come spesso è accaduto in casi simili altrove?