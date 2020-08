A Montecarlo il libro e il film dedicati alla vita di Emiliano Malagoli

Altri articoli in Piana

lunedì, 31 agosto 2020, 18:10

Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Matteo Scannerini, sui blackout continui che interessano il centro della frazione più popolosa del comune di Capannori

lunedì, 31 agosto 2020, 14:18

Lunedì 14 settembre, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, riprende la rassegna 'Pedagogia Globale - Nuove Consapevolezze' promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l'associazione Paideia

lunedì, 31 agosto 2020, 11:22

Il capogruppo di opposizione, Simona Alfani, così come i consiglieri Carrara, Capocchi e Seghieri non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito

sabato, 29 agosto 2020, 17:58

Il Nido d'Infanzia Gian Burrasca di Montecarlo (loc. Micheloni), autorizzato, accreditato e convenzionato con i comuni della Piana, è pronto ad accogliere "in sicurezza" famiglie e bambini dal 1° settembre

sabato, 29 agosto 2020, 15:50

Si torna all'asilo nido ad Altopascio: il nido comunale "Primo Volo" riparte ufficialmente il 7 settembre, in sicurezza, con lo stesso numero di bambini (fascia 0-3) degli anni passati e gli stessi servizi, tempo prolungato compreso

sabato, 29 agosto 2020, 11:16

Si tratta dell'Ottavo Nano (via Cantore 87/91) in una traversa della circonvallazione, del Lebowski (piazza San Michele 14) nel cuore del centro storico e del Black Mirror (Borgo Giannotti 42), presentato proprio giorni fa dalla proprietà che sarà inaugurato il 10 settembre all'interno del centro commerciale Pinturicchio