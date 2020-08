Piana



A Montecarlo si presentano il libro e il film dedicati alla vita di Emiliano Malagoli

martedì, 25 agosto 2020, 10:37

L’Associazione Culturale e Ambientale Amiamo Montecarlo continua la serie di iniziative culturali per presentare luoghi, persone e fatti legati al territorio di Montecarlo. Questa volta è lieta di collaborare alla presentazione e alla divulgazione della storia del concittadino Emiliano Malagoli, conosciuto da tutti i montecarlesi, e non solo.

Emiliano Malagoli - pilota di motociclismo paralimpico e fondatore della Onlus Di.Di. Diversamente Disabili - è stato il 1° italiano con protesi a partecipare alla celebre Maratona di New York, lo scorso novembre 2019. Da questa folle e avvincente sfida sono nati il libro “Continua a Correre” - edito da Paesi Edizioni; e il docufilm “50000 PASSI” – con la coprotagonista, cantante e atleta Annalisa Minetti - che saranno presentati in un doppio appuntamento a Montecarlo (Lucca), paese d’origine dell’atleta oltre che scenario di molte riprese del film.

Le presentazioni, organizzate dall’Associazione “Amiamo Montecarlo” in collaborazione con Michelotti Ortopedia e Ristorante Forassiepi, e con il patrocinio del Comune di Montecarlo, si svolgeranno:

Martedì 1 settembre: presso il cortile dell'Istituto Carmignani Pellegrini (Via Roma, Montecarlo) alle ore 21 (ingresso gratuito). Per informazioni e prenotazioni: 338.2714102 – simona.alfani@gmail.com

Mercoledì 2 settembre: presso l’esclusivo Ristorante Forassiepi (Via della Contea 1, Montecarlo), alle ore 20.30 con cena sotto le stelle (a pagamento). La serata sarà accompagnata dalla straordinaria voce di Annalisa Minetti. Per informazioni e prenotazioni: 0583.229475 – 50000passi@gmail.com

Posti limitati e prenotazione obbligatoria nel rispetto delle normative Covid-19

“Continua a Correre” - un’ incredibile storia vera edito da Paesi Editori

Un libro-confessione che racconta un’incredibile storia vera di riscatto: il percorso di rinascita di uno sportivo che con il proprio esempio ha dimostrato come la disabilità possa essere una nuova opportunità. Emiliano nel 2011, a seguito di un grave incidente stradale subisce l’amputazione della gamba destra, mentre la gamba sinistra rimane seriamente compromessa. Ciò nonostante, dopo soli 400 giorni dall’incidente, torna in pista al Mugello a gareggiare in moto. Nel 2013 fonda l’associazione "Di.Di. Diversamente Disabili”, affinché anche altri ragazzi possano provare le sue stesse emozioni tornando in sella a una moto o a praticare lo sport preferito nonostante la disabilità. Con la sua Onlus, Emiliano rimette in sella più di 350 ragazzi, organizza le prima gare al mondo di motociclismo paralimpico che approdano presto nella MotoGP e nella World Superbike. Diventa testimonial per BMW Motorrad Italia e nel 2019 la sua ultima sfida: partecipa alla Maratona di New York.

Scheda libro: https://paesiedizioni.it/collane/continua-a-correre/

Disponibile su amazon, anche in versione e-book

50000 PASSI Docufilm da 50' - Regia: Michelangelo Gratton

I protagonisti principali di questa storia sono due persone con disabilità, il motociclista Emiliano Malagoli e la cantante e atleta Annalisa Minetti, accompagnati dal responsabile di Bridgestone Moto per il Sud Est Europa, Claudio Comigni e Chiara Valentini, compagna di Emiliano.



Emiliano e Annalisa si allenano insieme per prepararsi alla loro grande avventura: la Maratona di New York per lui, le paralimpiadi di Tokio per lei. Dopo mesi di duro allenamento, dopo aver messo alla prova la resistenza del suo fisico, Emiliano è ormai pronto per superare i propri limiti! Il suo obiettivo non è il risultato, ma partecipare a questa grande kermesse come altre migliaia di persone portando a termine la gara: tagliare il traguardo dei 42km e 195 metri.



La vigilia, l’attesa, la paura di non farcela. La consapevolezza di aver dato tutto, con grande impegno, coraggio e determinazione. La cosa più bella non è il raggiungimento di una meta, ma il percorso fatto per arrivarci.

Con la partecipazione di Annalisa Minetti

Fotografia Beatrice Palladini Iemma

Musiche Carmine Capozucco – Giacomo Trovaioli

Produzione D4 production in collaborazione con Tv2000