Piana



Ad Altopascio arriva l'Ape teatrale con Marco Brinzi e Caterina Simonelli

martedì, 18 agosto 2020, 14:32

Finale col botto ad Altopascio per "Agosto a teatro", la rassegna estiva, promossa dall'amministrazione D'Ambrosio e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, che riporta il teatro dal vivo nelle piazze della cittadina del Tau. Il tutto all'insegna dello slogan #IoScelgoAltopascio, che rappresenta il filo conduttore per la rinascita economica, commerciale, culturale e turistica della nostra cittadina nel post-Covid. Venerdì 21 agosto l'appuntamento è con L'Ape teatrale, che vedrà all'opera gli attori Marco Brinzi e Caterina Simonelli: quattro repliche itineranti sul territorio, nel capoluogo e nelle frazioni, un tuffo nella commedia dell'arte attraverso l'attualità, per richiamare grandi e piccoli, tra risate e giochi, a una riflessione trasversale sul tempo che stiamo vivendo.

L'ape parte da Spianate, alle 19.30 in piazza San Michele; da qui si sposta ad Altopascio, dove raggiungerà piazza delle fontane per le 20.30; e ancora Marginone, piazza Matteotti, alle 21.30 per poi chiudere il tour a Badia Pozzeveri, in piazza IV Novembre, alle 22.15/30.

L'ape arriva nei luoghi trasportando gli attori, il tecnico e tutto il necessario. Inizia così uno spettacolo di commedia dell'arte, con il Dottor Balanzone e Arlecchino che dialogano ironicamente sui temi di attualità quotidiana: il virus, la distanza imposta, le cure necessarie. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Il progetto è stato ideato dalla compagnia If Prana con gli attori Marco Brinzi e Caterina Simonelli ed è perfettamente adatto alle regole contro il Covid.

Prosegue infine Arena Puccini, il cinema sotto le stelle in piazza Ospitalieri: tutte le sere, fino al 31 agosto, prime visioni o grandi successi della stagione cinematografica appena conclusa. Gli spettacoli iniziano alle 21.30. Sul sito del Comune di Altopascio si può consultare la programmazione: www.comune.altopascio.lu.it/pa/wp-content/uploads/poster-cinema_programmazione-agosto_2020.pdf