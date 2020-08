Piana



Al via l'iter per i lavori su viale Europa per realizzare acquedotto e fognature

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:35

Entra nel vivo la realizzazione dell’acquedotto e delle fognature sul viale Europa di Marlia e Lammari: Comune di Capannori e Acque Spa presenteranno pubblicamente il progetto dei lavori in una riunione pubblica fissata per giovedì 10 settembre, ore 21, all'ex mercato ortofrutticolo di Marlia. In base alle richieste dell'amministrazione comunale, infatti, il cantiere potrebbe essere aperto per una parte a fine anno, ma la decisione sarà presa in accordo con i cittadini e con i titolari delle attività dell'importante arteria, in quanto il cantiere obbliga l'amministrazione comunale a rendere viale Europa una strada a senso unico per diversi mesi. Stando ad alcuni incontri informali con i commercianti del posto, l'amministrazione sta valutando di poter far partire i cantieri nella primavera del 2021, in modo che il Natale 2020 si svolga regolarmente, visto che questo anno è stato l'anno del lockdown causato dall'emergenza Covid-19.

A presentare il progetto alla cittadinanza sarà il sindaco Luca Menesini, l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, il presidente di Acque Spa Giuseppe Sardu, il consigliere delegato per Capannori Antonio Bertolucci e i tecnici di Acque spa e del Comune.

“Si tratta di un primo appuntamento molto significativo – dice l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo –. Stiamo infatti parlando di un intervento atteso da anni e anni dalle famiglie, dalle attività commerciali e dalle imprese di viale Europa, che finalmente diventa realtà. Poiché i lavori si svolgeranno su una delle arterie più trafficate del territorio, è indispensabile ponderare bene la soluzione viaria da adottare durante i lavori, e anche quando dare il via al cantiere. Sappiamo che ci sarà bisogno di chiudere, almeno in un senso di marcia, viale Europa per alcuni mesi. Come gestire al meglio questo periodo apriamo fra pochi giorni un dialogo con le attività e i cittadini di viale Europa, in modo da fare le cose al meglio per tutti. Sappiamo che un intervento così grosso creerà disagi, ma sappiamo anche che se si procede spediti, possiamo smontare il cantiere prima e quindi far godere di servizi essenziali famiglie, imprese e attività che ad oggi ne erano escluse. Come sempre, quindi, lavoreremo insieme ad Acque Spa, che ringrazio per quest'opera, per realizzare un'opera a regola d'arte e allo stesso tempo venire incontro alle necessità di chi in un luogo ci vive”.

Viale Europa a Marlia sarà interessato anche da un’altra opera attesa da oltre 10 anni, ovvero il “Tubone due”, una condotta da Ponte a Moriano a Camigliano che, collegandosi al “Tubone” già presente da Camigliano a Casa del Lupo, contribuirà a trasportare nella Piana l’acqua dal Serchio rimpinguando così la falda acquifera.

Nel mese di ottobre, infine, il Comune di Capannori e Acque Spa riattiveranno lo sportello al cittadino ad hoc per questi lavori, in modo che il dialogo possa restare, oltre che continuo e costante, anche individuale.