Altopascio, Marchetti (FI) a D’Ambrosio: "A differenza di Remaschi, mi onoro di aver sempre portato a termine i miei mandati"

martedì, 25 agosto 2020, 16:32

«Al sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio suggerisco di trascorrere meno tempo al sole. Occupo poltrone, oppure tento invano? Perché dice entrambe le cose, magari faccia pace col cervello perché non stanno assieme. La verità è che, mettendomi io al servizio delle persone, capita frequentemente che venga eletto come accaduto quattro volte come sindaco di Altopascio. Anche per il Consiglio regionale, io ho preso una percentuale di partito più alta di tutti in Toscana. Poi la legge elettorale ha le sue architetture». Così Maurizio Marchetti che, da eletto, al momento è capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e consigliere comunale di Insieme per Altopascio. Il suo partito, Forza Italia, lo candida anche capolista per la provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali.



«A differenza di Marco Remaschi, però, mi onoro di aver sempre portato a termine i miei mandati affidatimi dai cittadini col loro voto che è qualcosa di preziosissimo. Rappresentare le persone, avere la loro fiducia per rispondere ai loro bisogni... Vi rendete conto dell’importanza e della delicatezza di questa responsabilità? Ah già, che sciocco. No: qui stiamo parlando di una persona che non ricandidata ha stracciato tessera e mandato di consigliere comunale per conquistarsi un posto più soleggiato. Spero con questo caldo non dia alla testa a entrambi. Sano poi la sua preoccupazione: ho fatto anche l’amministratore di condominio perché sapete com’è? C’è anche chi lavora».



«Auguro a D’Ambrosio di fare il 10% di quel che ho fatto io nella mia vita, che sarebbe già un successo data la pochezza. Quanto a Remaschi, tradisce i cittadini per andare evidentemente dove ha più interessi. Il rammarico è che adesso ad Altopascio avremo un Consiglio comunale in cui non ci sarà più verso di parlare sensatamente di politica».