Piana



Blitz dei carabinieri: due marocchini arrestati per spaccio

venerdì, 28 agosto 2020, 11:42

Nella serata di ieri i carabinieri della sezione radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio due cittadini marocchini, rispettivamente di 25 e 31 anni.



L’operazione è stata eseguita a Porcari, dove i due stranieri condividono un’abitazione, nei pressi della quale i carabinieri avevano notato nei giorni scorsi alcuni movimenti riconducibili ad un’attività di spaccio. Per tale motivo hanno deciso di tenere d’occhio la casa, ricevendo così conferma sui loro sospetti da un controllo eseguito all’indirizzo di alcune persone, che dopo essere usciti dalla dimora dei due marocchini sono stati trovati in possesso di dosi di hashish e cocaina. I militari hanno deciso pertanto di fare irruzione all’interno dove hanno sorpreso i due spacciatori proprio nel mentre stavano vendendo una dose di cocaina ad un ulteriore cliente. Nel corso della perquisizione della casa i carabinieri hanno recuperato numerose dosi di stupefacente, per un complessivo di 30 grammi di cocaina e 160 di hashish, vario materiale deputato al taglio e al confezionamento della droga e la somma di denaro di 4.200 euro in banconote di vario taglio.

I due marocchini tratti in arresto sono stati associati alla casa circondariale di Lucca in attesa dell’udienza di convalida. Tutti i clienti identificati nell’attività saranno segnalati al prefetto di Lucca quali assuntori di stupefacente.