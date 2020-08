Piana : altopascio



Chiesa allo sfascio, cadono calcinacci per fortuna non sui fedeli

martedì, 18 agosto 2020, 13:15

Fortuna che i fedeli, quei pochi, erano in chiesa a pregare e non si sono trovati a transitare sotto il portone d'ingresso della locale chiesa. Infatti, questa mattina ad Altopascio, numerosi calcinacci sono venuti giù dalla parte superiore del portone. Sul posto una pattuglia della polizia municipale oltre ai tecnici del comune. Lo stato di manutenzione, ormai, è tale per cui senza interventi urgenti il rischio di vedersi piombare sulla testa qualche pezzo di pietra è abbastanza rilevante.