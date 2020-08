Piana



Concerto-omaggio a Mina: appuntamento venerdì 14 ad Altopascio

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:38

Spettacolo con i grandi classici dell'artista più amata della canzone italiana: ad Altopascio, venerdì 14, arriva il concerto-omaggio a Mina, con Chiara Galeotti e il suo Quartet. L'appuntamento è per le 21.15 in piazza Ricasoli e l'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'evento rientra nella rassegna "Agosto a teatro", promossa dall'amministrazione D'Ambrosio con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo. Il concerto ripercorre i grandi successi della più celebrata artista della canzone italiana per poi spaziare tra altri giganti, che hanno firmato brani da lei interpretati, da Modugno a Battisti passando per Carosone. Chiara Galeotti, giovane artista apuana, già protagonista dei tour di Frozen e del Trono di Spade, sarà accompagnata da Lorenzo Bertelloni al piano (già a fianco di artisti italiani e internazionali come Andrea Bocelli, Lionel Richie, John Legend, Francesco Gabbani e molti altri), Lorenzo Pitanti alla chitarra e Jonathan Tenerini alla batteria.

Secondo appuntamento, quindi, del gradito ritorno dello spettacolo del vivo ad Altopascio: le piazze della città e delle frazioni ospitano eventi di musica e teatro, il tutto all'insegna dello slogan #IoScelgoAltopascio, che rappresenta il filo conduttore per la rinascita economica, commerciale, culturale e turistica della nostra cittadina nel post-Covid.

Sempre venerdì, inoltre, i commercianti del centro storico accoglieranno cittadini e visitatori per una serata all'insegna dello shopping serale, tra saldi, aperitivi, cene, locali aperti sotto le stelle e musica in sottofondo, con via Cavour chiusa alle macchine per diventare, ancora una volta, una grade area pedonale.

Tutti i giorni fino al 31 agosto, in piazza Ospitalieri, c'è Arena Puccini, il cinema sotto le stelle (inizio spettacolo alle 21.30). La programmazione del cinema è consultabile qui: www.comune.altopascio.lu.it/pa/wp-content/uploads/poster-cinema_programmazione-agosto_2020.pdf