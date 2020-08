Coronavirus, altri tre immigrati positivi nel centro accoglienza di Lunata

Altri articoli in Piana

sabato, 22 agosto 2020, 17:48

Il 21 agosto, in località Gragnano di Capannori, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Lucca hanno tratto in arresto un magrebino di 38 anni per spaccio di sostanze stupefacenti

sabato, 22 agosto 2020, 12:30

È messo a nuovo e pronto alla partenza l'asilo nido comunale "Grillo Parlante" in via Guido Rossa a Capannori. Il 14 settembre la struttura riaprirà ai bambini e alle bambine, dopo un grosso intervento di manutenzione straordinaria che lo ha migliorato sotto molti punti di vista, prima di tutto nel...

venerdì, 21 agosto 2020, 18:35

Altro che bagno, una piscina di folla è stata la visita odierna ad Altopascio del segretario dell Lega Matteo Salvini

venerdì, 21 agosto 2020, 17:06

Sono ore di apprensione per le condizioni di un bimbo di appena tre anni che, oggi pomeriggio, nel comune di Altopascio, è stato trasportato di urgenza all'ospedale Meyer di Firenze a seguito di una caduta nella piscina della sua abitazione

venerdì, 21 agosto 2020, 16:23

Cordoglio da parte dell'amministrazione comunale di Capannori per la morte del professor Emo Chiellini, presidente di Lmpe (Laboratorio materiali polimericiecocompatibili), azienda nel settore dell'economia circolare che ha sede al parco scientifico di Segromigno in Monte

venerdì, 21 agosto 2020, 14:55

Conto alla rovescia per le prime asfaltature sul territorio Capannorese dopo il Ferragosto. Nella seconda metà di settembre, infatti, apriranno i cantieri su numerose strade, sia nella zona sud, che nella zona nord, passando per il centro