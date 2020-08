Piana



Covid-19, la paura fa 90: annullati tutti gli appuntamenti dell'estate montecarlese

lunedì, 3 agosto 2020, 12:11

Gli eventi del settembre montecarlese sono rimandati all'anno prossimo.

Nonostante le Associazioni di Volontariato del territorio, che avrebbero dovuto farsi carico dell'organizzazione degli eventi di settembre, avessero predisposto e presentato un piano di sicurezza nel rispetto delle vigenti normative anticovid, in linea con quanto richiesto dal Comitato d'Ordine e Sicurezza presso la Prefettura di Lucca, si è arrivati a maturare la decisione di annullare la programmazione degli eventi di che trattasi, rimandando il tutto al 2021.

Questo a seguito di ulteriori approfondimenti scaturiti dagli incontri svoltisi nelle giornate del 30 e 31 luglio tra i rappresentanti dell'amministrazione comunale, le associazioni di volontariato, le attività produttive del centro storico ed alcuni cittadini.

Vista anche la proroga dello stato di emergenza da parte del Governo, visto anche il manifestarsi di nuovi cluster nei territori limitrofi, vista anche la perplessità di una parte di cittadini residenti e la preoccupazione per il rispetto delle misure di sicurezza delle attività produttive, le Associazioni direttamente interessate, pur consapevoli che la mancata realizzazione degli eventi comporterà difficoltà per il conseguimento delle proprie finalità, hanno deciso di non proseguire nel loro intento.

L'Amministrazione Comunale ringrazia il Prefetto di Lucca, Dottor Francesco Esposito per la disponibilità e la collaborazione prestata, i rappresentanti delle Autorità e delle Forze dell'Ordine facenti parte del Comitato d'Ordine e Sicurezza, nonché tutte le associazioni di volontariato e il Centro Commerciale Naturale di Montecarlo, per aver affrontato insieme una tematica così importante e delicata, come quella dell'evento che da oltre cinquant'anni rappresenta il clou della stagione turistica, una sorta di cartolina promozionale di Montecarlo e delle sue peculiarità. Il momento particolare che stiamo vivendo, la ripresa dei contagi, seppur in misura ridotta e circoscritta, hanno portato al rinvio, stante altresì la difficoltà di poter gestire afflussi di persone in numero non prevedibile. L'appuntamento è pertanto rimandato al 2021, per una edizione della manifestazione del settembre montecarlese che vi promettiamo memorabile.