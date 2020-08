Piana : porcari



Il Coronavirus semina il panico, niente vacanze per gli anziani: ci andranno, casomai, nel 2021

lunedì, 3 agosto 2020, 13:29

L’emergenza coronavirus, ancora in atto (lo scrive il comune di Porcari) non permetterà di effettuare quest’anno un importante servizio dedicato agli anziani. Saltano, infatti, le vacanze organizzate dall’assessorato al sociale del Comune di Porcari: una iniziativa ormai consolidata da anni e rivolta ai cittadini ultra 65enni.

Grazie a questa opportunità a giugno e a settembre negli scorsi anni un sempre più vasto gruppo di cittadini ha potuto usufruire di una vacanza in una località della costa versiliese, con possibilità di accesso alla spiaggia, a prezzi agevolati.

“Abbiamo dovuto con rammarico - spiega l’assessora al sociale del Comune di Porcari, Lisa Baiocchi - rinunciare a un servizio per il quale avevamo riscontrato il gradimento della popolazione anziana del nostro comune. Vista l’emergenza e i rischi di contagio, ancora presenti, abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni per poter garantire le condizioni di sicurezza adeguate. Valuteremo nei prossimi mesi, comunque, altre iniziative che garantiscano ai nostri anziani, che rappresentano circa il 20 per cento della popolazione, momenti di svago, di socialità e di divertimento, come sempre accaduto negli ultimi anni in paese grazie all’impegno dell’ufficio sociale e delle associazioni del territorio”.

Nella speranza che il servizio possa tornare nel 2021 (o, chissà, venga sostituito da analoghe iniziative autunnali o invernali) nel frattempo non mancano i servizi dedicati agli anziani sul territorio. Dall’8 giugno scorso, infatti, il Comune di Porcari ha pensato di attivare un servizio di visite a domicilio degli operatori del centro diurno Il Girasole, chiuso per l’emergenza Covid.

Gli operatori specializzati muniti di mascherine chirurgiche, camici monouso e gel disinfettante, per tre pomeriggi a settimana si recano a casa degli anziani che ne fanno richiesta. Ogni utente ha la possibilità di avere un piccolo kit personale con il materiale da utilizzare per le attività ludiche, manuali e cognitive.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi sociali del Comune di Porcari allo 0583.211883.