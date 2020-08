Piana



Il maestro Veronesi a Capannori per parlare con la gente

domenica, 23 agosto 2020, 12:01

Il maestro Alberto Veronesi, candidato alle Regionali per il Pd, ha incontrato questa mattina il sindaco di Capannori Luca Menesini e ha fatto 'volantinaggio' nel centro del paese parlando con la gente.

Veronesi, figlio dell'oncologo Umberto, è nato e cresciuto a Milano, ma la sua vicinanza con Lucca e i suoi dintorni, Versilia compresa, è cosa risaputa. La villa del padre nel Morianese la ricordano in molti e adesso il maestro vive abitualmente in Versilia. Alcuni anni fa è stato consigliere comunale a Milano e questa volta si lancia nella mischia col solito entusiasmo e la consueta passione per tentare di arrivare in Regione.

Sia pure non politico di professione né per scelta, Veronesi sta riscuotendo parecchie simpatie tra gli elettori proprio per questo suo essere, sostanzialmente, al di sopra della mischia, sicuramente di sinistra, ma anche attento a tutte le problematiche senza paraocchi di sorta. Oggi ha anche voluto recarsi a fare colazione alla pasticceria Pinelli di via Pesciatina dove ha ritrovato e salutato la signora Renza, moglie di Ademaro Cordoni, che portava spesso i croissant e i suoi dolci nella villa di Umberto.