Piana



In fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici alla scuola primaria di Lammari e alla scuola secondaria di Camigliano

lunedì, 17 agosto 2020, 17:54

Sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici alla scuola primaria di Lammari e alla scuola secondaria di primo grado di Camigliano che vedono un investimento comunale complessivo di 120 mila euro.

Alla primaria di Lammari l'intervento prevede la ristrutturazione completa del blocco bagni situato nella zona ovest al primo piano dell'edificio con la sostituzione di tutti gli apparecchi igienico sanitari esistenti e dei vecchi wc. Prevista l'installazione di due nuovi lavabi a colonna, di un pilozzo e di quattro 4 nuovi vasi wc, oltre alla realizzazione di un nuovo bagno disabili. Il progetto di ristrutturazione prevede inoltre la demolizione delle paretine divisorie in muratura che saranno sostituite con pareti in laminato, il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti e la sostituzione tutte le tubazioni deteriorate, nonchè il rifacimento dell'impianto elettrico con luci a led e l'installazione di una nuova porta di accesso ai bagni.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di Camigliano l'opera di ristrutturazione interessa i due blocchi bagni presente nella zona sud est del primo piano dell'edificio. Anche in questo caso saranno rimossi gli apparecchi igienico sanitari esistenti e i vecchi wc che saranno sostituiti con 4 nuovi lavabi a colonna, un pilozzo e 10 nuovi vasi wc. Le paretine divisorie in muratura saranno sostituite con pareti in laminato e verranno realizzati una nuova pavimentazione e nuovi rivestimenti. Saranno anche rifatte le tubazioni deteriorate e sostituiti i radiatori in ghisa con nuovi radiatori in alluminio. Previsto inoltre il rifacimento dell'impianto elettrico con luci a led. I locali saranno poi ritinteggiati. Saranno installate anche nuove porte di accesso ai bagni e verrà ricavato un ripostiglio. Anche in questa scuola sarà realizzato un bagno disabili.

"Questi interventi vanno ad ammodernare e rendere più funzionali i servizi igienici di due importanti scuole del territorio e fanno parte di una serie più ampia di lavori di ristrutturazione e adeguamento che stiamo realizzando nel periodo estivo in vari istituti scolastici del territorio per renderli più funzionali, belli e sicuri – spiega l'assessore all'edilizia scolastica Francesco Cecchetti -. Varie opere sono finalizzate al rispetto delle norme Anti Covid 19 e quindi a creare spazi più ampi dove svolgere le lezioni per consentire il distanziamento tra gli alunni".