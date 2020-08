Piana



Inaugura il nuovo parco giochi a San Gennaro

venerdì, 7 agosto 2020, 17:30

Domani pomeriggio (sabato) alle ore 18.30 sarà inaugurato il nuovo parco giochi situato presso la sede dei Donatori di Sangue 'Fratres' di San Gennaro, a fianco del campetto da calcio riqualificato, all'ingresso del paese. La nuova area verde vede la presenza di alcune altalene, di uno scivolo e altri giochi per i più piccoli, di un tavolo da ping pong, di un'area per il pic nic e di una piccola libreria dove i cittadini potranno prendere dei libri, leggerli e poi rimetterli al loro posto, oppure portarli in modo da condividere con gli altri letture che li hanno appassionati. Nel parco sono state collocate anche un panchina rossa contro la violenza sulle donne e una panchina arcobaleno contro l'omofobia. Il parco è stato realizzato dai Donatori di Sangue 'Fratres' di San Gennaro con il finanziamento del Comune di Capannori, nell'ambito del bando per la realizzazione riqualificazione e valorizzazione di spazi, beni comuni e luoghi di comunità che prevede contributi fino al 70% per parrocchie, associazioni, centri culturali che realizzano spazi per la comunità. Bando grazie al quale sono in corso di realizzazione sul territorio oltre 14 opere tra aree verdi, spazi per lo sport e luoghi di comunità. Il parco giochi di San Gennaro è stato realizzato grazie anche ad una raccolta fondi organizzata dagli abitanti del paese e da alcune associazioni della zona.

Al taglio del nastro interverranno il vice sindaco Matteo Francesconi, il presidente dei Donatori di sangue Fratres di San Gennaro, Maurizio Vezzani e la comunità locale.