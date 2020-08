Piana



Inaugurazione fortunata per Le Rinascenze by Night

giovedì, 13 agosto 2020, 08:48

Grande successo per Le Rinascenze by Night – Arte sotto le stelle, manifestazione d’arte e cultura tenutasi presso il parco della Villa Reale di Marlia lunedì 10 agosto.

L’evento sold out, data la considerevole affluenza, è stato ideato e organizzato da Kreativa d’arte e dintorni congiuntamente con lo staff di Villa Reale ed ha visto presenziare circa mille persone lasciando purtroppo inappagata la curiosità di coloro che non hanno potuto effettuare l’ingresso a causa delle restrizioni imposte dalle normative relative al covid19.

Le molte persone desiderose di assistere all’evento ma impossibilitate alla partecipazione del 10 agosto potranno comunque scoprire la bellezza e la suggestione di una giornata in villa nel prossimo appuntamento del 26 e 27 settembre; ovvero Le Rinascenze 2020.

Nella serata di lunedì la vertiginosa bellezza di ogni giardino del parco ha incantato gli occhi degli spettatori tramite la propria atmosfera e le luci ricreate con gli spettacoli dal vivo sapientemente realizzati dai numerosi performer che hanno animato questa kermesse insieme agli artisti che hanno presentato le loro opere.

L’entusiasmo dei partecipanti è stato comprovato oltre che dall’affluenza anche dall’interazione che quest’ultimi hanno avuto con gli spettacoli e dall’ottima condotta che ciascun spettatore ha tenuto relativamente alle distanze sociali e all’uso delle mascherine dove necessario.

La pianificazione della serata non ha lasciato al caso nessun dettaglio e ha ovviamente considerato anche la magica ricorrenza delle stelle cadenti, lasciando l’area sud del parco maggiormente buia, cosicché anche i più bramosi di desideri potessero concentrarsi sul cielo stellato.

Le Rinascenze by Night è stato concepito (e inserito nel programma degli eventi attinenti alla villa) in relazione alla già esistente e convalidata rassegna Le Rinascenze. La versione serale, prima assoluta e figlia di un riassestamento logistico post pandemia, getta le basi per un appuntamento annuale nella notte di San Lorenzo, dove alla magia dell’incontro tra uomo e stelle si somma la bellezza e l’unicità della location in un crescendo di spettacoli, atti performativi e giochi di luce e di fuoco che scandiranno anche le future edizioni.

Si ricorda nuovamente l’appuntamento con Le Rinascenze previsto per il 26 e 27 settembre 2020 in cui non mancheranno nuove ed inedite performances oltre ai classici e comprovati laboratori artistici, gratuiti per adulti e bambini.

Ancora una volta Kreativa, grazie anche al legame ormai consolidato con Villa Reale, ha saputo produrre una necessaria sinergia al fine di promuovere la cultura e il turismo territoriale, unendo semplicemente le energie e le capacità di chi sa “fare rete”, non tralasciando l’importanza di un richiamo emozionale legato all’arte, al divertimento e alle bellezze del nostro territorio.

Kreativa ringrazia tutti i partecipanti per aver reso unico e memorabile questo evento nella sua fase inaugurativa e per aver dimostrato ancora una volta quanto sia proficua e coinvolgente la trepidante alchimia che scaturisce quando il comun denominatore è la condivisione. Un particolare ringraziamento va a tutti gli artisti intervenuti e all’efficiente staff. Non per ultimo si ringrazia caldamente la proprietà per l’amore e la dedizione che rivolge costantemente a un gioiello del nostro territorio.