Piana



Lega Altopascio: Sabrina Pellegrini in corsa per le regionali

giovedì, 13 agosto 2020, 08:54

Sabrina Pellegrini in lista per le regionali con la Lega in provincia di Lucca. Sabato sera, 8 agosto, in occasione della visita di Matteo Salvini a San Vincenzo insieme a Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della giunta regionale, è arrivata l'ufficialità.



Il commissario di sezione Simone Marconi esprime la propria soddisfazione per la presenza della Pellegrini in lista: "La presenza di Sabrina è un bellissimo riconoscimento che rende orgogliosa tutta la sezione che negli anni, anche grazie al suo contributo, è cresciuta in maniera importante sia come numero di iscritti sia perchè sono stati raggiunti importanti risultati, come nelle ultime elezioni europee dove è stato ottenuto il 47,52 % dei consensi nel comune di Altopascio. Sabrina, quarantenne e diplomata come operatrice turistica, ricopre con grande impegno l'incarico di responsabile provinciale della Lega della provincia di Lucca del tesseramento e organizzativo. Nominata nel 2017 dall'allora commissario provinciale Manuel Vescovi, è stata riconfermata da Andrea Recaldin. Inoltre si è formata nella scuola quadri regionale ed è stata Presidente del comitato del NO alla riforma costituzionale voluta dal governo Renzi.La sua presenza è un bel riconoscimento per la nostra sezione. A me lasciate la soddisfazione di avergli fatto la prima tessera e di averla voluta fin dall'inizio in squadra. Buona campagna elettorale a nome di tutti gli iscritti della Sezione."