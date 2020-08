Montecarlo si propone come luogo del cuore

Altri articoli in Piana

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:13

Nella serata di ieri i carabinieri di Ponte a Moriano hanno tratto in arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un italiano di anni 32, residente a Marlia

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:10

"Quando verrà sistemata la via Dei Lazzaroni tra Tofori e Gragnano? Perché dire che versa in condizioni disastrate è in eufemismo: buche su quasi tutto il tratto e due cedimenti vistosi del manto stradale"

mercoledì, 5 agosto 2020, 12:46

Francesconi: "Non un contributo a pioggia, bensì personalizzato per ciascun nucleo familiare in difficoltà che sarà seguito da una equipe multidisciplinare"

martedì, 4 agosto 2020, 18:32

Agosto a teatro sotto le stelle: ad Altopascio si comincia giovedì 6 agosto, alle 21.30, in piazza Ospitalieri con lo spettacolo dal vivo Articolo Femminile, lo spettacolo fra musica e teatro di Daniela Morozzi e Stefano "Cocco" Cantini

martedì, 4 agosto 2020, 15:49

Si allacciano abusivamente alla pubblica illuminazione per rifornire la propria abitazione di energia elettrica: vengono identificati dalla polizia municipale e denunciati all'autorità giudiziaria per furto aggravato

martedì, 4 agosto 2020, 14:26

Secondo fine settimana all'insegna dell'artigianato, del vino e delle eccellenze del territorio. Da venerdì 7 a domenica 9 agosto dalle ore 18 alle ore 23 torna 'Capannori in piazza', la nuova iniziativa promossa dall'amministrazione Menesini per animare Piazza Aldo Moro in concomitanza con gli eventi della Rassegna '...Ma la notte...