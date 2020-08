La Musica delle Tenebre a Le Rinascenze by Night

Altri articoli in Piana

sabato, 8 agosto 2020, 14:46

Questa mattina è stato riaperto al transito il ponte di via Toschino a Porcari, chiuso dallo scorso 17 giugno in seguito alla bomba d’acqua che aveva portato all’esondazione del rio Leccio

sabato, 8 agosto 2020, 14:38

La nuova stagione sportiva bussa alla porta e al Tau Calcio Altopascio il calcio-mercato ha già dato ottimi risultati. Nelle passate settimane, infatti, nonostante l'emergenza Covid abbia reso le trattative più complicate del previsto, la società amaranto ha chiuso importanti accordi

sabato, 8 agosto 2020, 11:44

Nella seduta del 7 agosto, il consiglio comunale di Capannori ha approvato la quarta variazione di bilancio con i soli voti favorevoli della maggioranza, l’astensione di Fratelli d’Italia e il voto contrario di Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle

sabato, 8 agosto 2020, 11:17

Previsto un contributo comunale immediato pari al 50% sulla tariffa complessiva dei giorni di sospensione delle attività. La restante parte della tariffa sarà rimborsata al momento del conguaglio

sabato, 8 agosto 2020, 08:23

Due allenatori, Mario Piochi e Chiara Tessaro, lasciano la Polisportiva Capannori per arrivare a lavorare in un campionato nazionale. Una bellissima notizia in casa biancorossa, che si conferma come luogo ideale per crescere e mettersi alla prova per poi provare a spiccare il grande salto

venerdì, 7 agosto 2020, 17:30

Domani pomeriggio alle ore 18.30 sarà inaugurato il nuovo parco giochi situato presso la sede dei Donatori di Sangue 'Fratres' di San Gennaro, a fianco del campetto da calcio riqualificato, all'ingresso del paese