Piana



Matteo Salvini, un uomo qualunque

venerdì, 21 agosto 2020, 17:47

di aldo grandi

Ma ve li ricordate i politici che hanno accompagnato la nostra beata età dell'incoscienza? Salvo rare eccezioni, erano tutti al di là e nessuno che si sforzasse di venire al di qua. Lontano dagli occhi, lontani dal cuore. Erano i politici della cosiddetta prima repubblica, non radical chic, ma nemmeno radical choc, casomai tutti attenti a non mischiare, in tutti i sensi, il sacro col profano e a tenersi distanti da quel popolo che avrebbe meritato, forse, qualcosa di più.

Matteo Salvini lo hanno dipinto e lo dipingono, regolarmente, come un mostro, una sorta di male assoluto oltre il quale non c'è niente di peggio e contro il quale tutti, maitre a penser verniciati di rosso, giornalisti prezzolati o anche semplicemente leccaculo per convenienza o per convinzione, sono schierati a prescindere. Così, i pennivendoli del pensiero unico dominante vanno alle conferenze stampa, ma si astengono dal recarsi agli appuntamenti con la gente ché, davvero, dovesse capitare di scrivere la verità.

E la verità, oggi, ad Altopascio, all'appuntamento con i simpatizzanti e i militanti del partito che fu (sic!) di Bossi - mamma mia, solo a pronunziare quel nome ci prende un attacco di itterizia - è che si faceva fatica a misurare l'entusiasmo, E bene attenti, non soltanto di chi, con Salvini, andrebbe anche in capo al mondo, ma anche di quelle persone che, pur rivestendo ruoli particolari, hanno voluto salutare e farsi immortalare con tanto di divisa insieme al profeta disarmato mandato a processo soltanto per aver fatto il proprio dovere.

Attenzione, niente piaggeria, non siamo ai tempi delle veline del Minculpop né a quelli, identici, dove i principi del giornalismo di regime, quello vero, però, erano più realisti del re e condivano le loro croache sui viaggi e le comparsate del duce con aggettivi roboanti da far venire i brividi.

Salvini è un uomo qualunque, così vicino alla sua gente quanto i politici di un tempo erano lontani dalla propria. T-shirt e pantaloni corti, occhi arrossati di uno che legge molto, dorme poco e si incazza altrettanto senza darlo a vedere. Per il resto un sorriso paziente e disponibile nonostante quella di farsi un selfie sia, ormai, una moda paragonabile a una specie di supplizio al quale è impossibile sottrarsi. Se ogni selfie fosse un voto, e, probabilmente, lo è e lo sarà, Pd e Pentapallati hanno di che preoccuparsi.