Piana



Polizia municipale di Capannori: entrano in servizio sei nuovi agenti

martedì, 25 agosto 2020, 15:31

Dal 15 settembre prossimo saranno 33 gli agenti di polizia municipale in giro sul territorio Capannorese, per garantire sicurezza stradale e sicurezza urbana e ambientale.

Tale data, infatti, è il primo giorno di lavoro per 6 nuovi dipendenti del Comune di Capannori, entrati a far parte dell'Ente di piazza Aldo Moro grazie a un concorso pubblico realizzato dall'amministrazione Menesini proprio per aumentare l'organico della municipale. Numero destinato a crescere pochi mesi dopo, visto che il concorso prevede l'assunzione di 8 nuovi agenti: altre 2 unità entreranno a lavoro nella squadra guidata dalla comandante Debora Arrighi nel 2021.

"La polizia locale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini - spiega l'assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli-. Per questo motivo negli obiettivi dell'amministrazione comunale c'è il potenziamento dell'organico della polizia municipale. Grazie alle nuove assunzioni, raggiungiamo a breve numeri significativi, che dimostrano con i fatti quanto la sicurezza, in tutte le sue declinazioni, sia una nostra priorità. Fra 20 giorni sul territorio ci saranno ben 33 agenti, che diventeranno a breve 35. Se facciamo il rapporto fra numero di abitanti e numero degli agenti, il risultato di Capannori diventa importante. Detto questo, non ci fermeremo, continueremo a incrementare il numero degli agenti, visto che le richieste delle persone diventano sempre più diversificate. Da ottobre, infatti, sarà avviato l'importante progetto sperimentale del 'vigile di zona' con l'obiettivo di essere più vicini alla popolazione. Vogliamo promuovere un contatto diretto tra il cittadino e la polizia municipale basato su una presenza diffusa nel territorio. Si pensi, ad esempio, ai consigli da dare agli anziani su come evitare le truffe domiciliari, alle segnalazioni da ricevere e all'incremento generale della sicurezza urbana. I cittadini possono contare su di noi".

Grazie ai 6 nuovi agenti di polizia municipale, dal 15 settembre sarà incrementata la presenza della polizia municipale sul territorio con un potenziamento dei numerosi servizi svolti: dai controlli su strada, anche nelle ore notturne durante l'estate, alle verifiche ambientali per combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, fino all'attività di prevenzione dei reati, in particolare i furti nelle abitazioni, svolta in collaborazione con le Forze dell'Ordine.