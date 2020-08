Piana



Scannerini (FI): "Via Romana, si intervenga con alfastature"

venerdì, 28 agosto 2020, 20:08

E' ancora Matteo Scannerini, capogruppo Forza Italia del comune di Capannori, ad intervenire stavolta puntando i riflettori sulla situazione della via Romana nel tratto Colibrì-Esselunga di Porcari.



"Le strade - afferma -. Argomento dolente. Non è un mistero che i problemi, in questo ambito, siano molti a Capannori. Oggi parliamo della Via Romana. Tratto che va dalla rotonda del Colibrì, fino all'Esselunga di Porcari. Chiunque transiti da lì si rende conto, guidando e non, del pessimo stato della carreggiata. Buche dalle discrete dimensioni e pessima qualità dell'asfalto pregiudicano la tenuta di strada, specialmente dei motocicli, mettendo in pericolo la salute dei cittadini. Non basta più rattoppare a zone. Serve un'asfaltatura vera e propria. Un intervento che agisca in profondità per stabilizzare l'infrastruttura una volta per tutte".